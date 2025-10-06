Mairie de Baie-Comeau : Katia Gauthier Miville souhaite aider sa ville

Katia Gauthier Miville se présente dans la course à la mairie de Baie-Comeau en espérant aider sa ville et surtout, « amener du positif ». Ses priorités sont la santé, l’éducation et l’enjeu du logement.

« C’est le bon moment pour me lancer », exprime-t-elle. La candidate précise que ses expériences personnelles l’ont amenée à se battre pour en arriver où elle en est. Elle mentionne aussi être allée chercher les connaissances nécessaires pour se lancer en politique municipale.

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle vise le poste de mairesse, elle répond : « De représenter Baie-Comeau, c’est ce que je veux faire. »

Mme Gauthier Miville mentionne que les gens l’interpellent de manière positive depuis le dépôt de sa candidature.

« Si je ne le fais pas maintenant, je vais le regretter », confie-t-elle. « Je pense que je peux apporter du positif. Je suis aussi quelqu’un qui aime analyser les situations et écouter les gens sur le terrain pour essayer de trouver une solution », mentionne-t-elle ensuite.

La candidate souhaite surtout aider les jeunes « qui sont anxieux » et les aînés « qui sont laissés à eux-mêmes ».

Katia Gauthier Miville précise qu’elle ira, dans les prochaines semaines, comme elle le fait déjà, à la rencontre des gens sur le terrain. Elle visitera les écoles et les organismes de Baie-Comeau. « Je souhaite aider le maximum de personnes », lance-t-elle.

Rappelons que le jour du scrutin est le 2 novembre. Katia Gauthier Miville se présente contre Michel Desbiens et Mélanie Bernier Savard.