Michel Desbiens débute sa campagne électorale 

Le maire sortant de Baie-Comeau, Michel Desbiens, démarre sa campagne électorale. Son discours : poursuivre le travail entamé qui porte fruit.

« Il faut poursuivre ce qu’on a commencé. Je m’engage donc à poursuivre le développement économique […] et le développement de nouveaux logements, de services de garde », déclare-t-il lors d’un premier point de presse devant les médias le 6 octobre.

M. Desbiens rappelle que la Ville de Baie-Comeau fait face à d’importantes pertes de revenus récurrents, estimés à environ 6 millions de dollars annuellement.

Il se dit fier de ce qui a été mis en place, durant son premier mandat. Pour préserver l’équilibre budgétaire, la Ville a dû recourir de façon continue à son surplus cumulé afin de limiter l’impact fiscal sur le citoyen, dit-il.

« On va poursuivre la saine gestion des sommes municipales. Vous l’avez vu avec les états financiers qu’on a présentés. […] On est sur la bonne voie », ajoute l’homme de 54 ans.

Il souligne par ailleurs les efforts d’un « conseil solide » qui a su prendre des « décisions difficiles ».

Allez voter !

Michel Desbiens profite de sa première sortie médiatique de la campagne pour parler du taux de participation.

« J’ai besoin d’un mandat fort », lance-t-il, tout en précisant que cela aidera à la réalisation de tout ce qu’il souhaite pour la Ville.

« Je veux surtout un haut taux de participation. Quand on rencontre les différents paliers de gouvernement, c’est bon d’avoir un mandat fort », enchaine-t-il.

Pour lui, cela démontre que les citoyens sont derrière les initiatives ou les projets en vue d’obtenir, par exemple, des subventions.

Il se réjouit aussi de voir autant de candidatures à Baie-Comeau.

« C’est bon pour la démocratie. On le voit à la mairie et dans différents quartiers, il y a beaucoup de gens. J’aime mieux une élection que de gagner par acclamation », ajoute le candidat.

« Baie-Comeau est à un tournant de son avenir et la relance économique de notre ville est officiellement débutée. […] Si je suis réélu le 2 novembre prochain, nous poursuivrons en ce sens : attirer de nouvelles entreprises, réparer nos infrastructures et mieux servir la population », conclut-il.