Michel Desbiens débute sa campagne électorale 

Par Karianne Nepton-Philippe , Karianne Nepton-Philippe knphilippe@lemanic.ca 11:45 AM - 6 octobre 2025
Temps de lecture :

Michel Desbiens a tenu une conférence de presse le 6 octobre pour débuter sa campagne électorale. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le maire sortant de Baie-Comeau, Michel Desbiens, démarre sa campagne électorale. Son discours : poursuivre le travail entamé qui porte fruit. 

« Il faut poursuivre ce qu’on a commencé. Je m’engage donc à poursuivre le développement économique […] et le développement de nouveaux logements, de services de garde », déclare-t-il lors d’un premier point de presse devant les médias le 6 octobre. 

M. Desbiens rappelle que la Ville de Baie-Comeau fait face à d’importantes pertes de revenus récurrents, estimés à environ 6 millions de dollars annuellement.

Il se dit fier de ce qui a été mis en place, durant son premier mandat. Pour préserver l’équilibre budgétaire, la Ville a dû recourir de façon continue à son surplus cumulé afin de limiter l’impact fiscal sur le citoyen, dit-il. 

« On va poursuivre la saine gestion des sommes municipales. Vous l’avez vu avec les états financiers qu’on a présentés. […] On est sur la bonne voie », ajoute l’homme de 54 ans. 

Il souligne par ailleurs les efforts d’un « conseil solide » qui a su prendre des « décisions difficiles ». 

Allez voter !

Michel Desbiens profite de sa première sortie médiatique de la campagne pour parler du taux de participation. 

« J’ai besoin d’un mandat fort », lance-t-il, tout en précisant que cela aidera à la réalisation de tout ce qu’il souhaite pour la Ville. 

« Je veux surtout un haut taux de participation. Quand on rencontre les différents paliers de gouvernement, c’est bon d’avoir un mandat fort », enchaine-t-il. 

Pour lui, cela démontre que les citoyens sont derrière les initiatives ou les projets en vue d’obtenir, par exemple, des subventions. 

Il se réjouit aussi de voir autant de candidatures à Baie-Comeau. 

« C’est bon pour la démocratie. On le voit à la mairie et dans différents quartiers, il y a beaucoup de gens. J’aime mieux une élection que de gagner par acclamation », ajoute le candidat. 

« Baie-Comeau est à un tournant de son avenir et la relance économique de notre ville est officiellement débutée. […] Si je suis réélu le 2 novembre prochain, nous poursuivrons en ce sens : attirer de nouvelles entreprises, réparer nos infrastructures et mieux servir la population », conclut-il. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La santé des Nord-Côtiers se dégrade

Mairie de Baie-Comeau : Katia Gauthier Miville souhaite aider sa ville

Le coroner fait 18 recommandations pour mieux protéger la vie des signaleurs routiers

Lire également

La santé des Nord-Côtiers se dégrade

Consulter la nouvelle

Mairie de Baie-Comeau : Katia Gauthier Miville souhaite aider sa ville

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer