MRC de Manicouagan : Gilles Babin se lance avec cœur 

C’est le cœur qui dicte la raison pour Gilles Babin et c’est par amour de sa région que le Baie-Comois se lance à la préfecture de la MRC de Manicouagan.

Lorsqu’on lui demande pourquoi il vise le poste de préfet de la MRC, il répond rapidement : « Pourquoi pas ? »

« Pour moi, c’est parti du cœur. C’est le cœur qui s’est exprimé et la raison est embarquée et je dis : pourquoi pas », lance Gilles Babin d’entrée de jeu.

Son objectif est de porter des réflexions et ainsi amener les gens à écouter les candidats pour se faire une idée dans cette élection.

M. Babin n’est pas étranger des campagnes électorales. Dans les dernières années, il s’est présenté comme candidat à titre de conseiller municipal et à titre de maire de Baie-Comeau, en vain.

Il a aussi été candidat aux dernières élections fédérales et provinciales, sans appartenance politique.

Il veut « exprimer ses idées » et la raison pour laquelle il vise la MRC de Manicouagan, c’est pour le territoire.

« La MRC, c’est quelque chose qui est davantage territorial. Je parle souvent du territoire, qu’on soit en mesure de prendre nos décisions », exprime-t-il.

« Le territoire, ici, c’est un endroit que j’aime. Je veux construire et j’amène ma voix pour construire. C’est ça mon engagement dans l’espace public », poursuit-il.

Le candidat soutient apporter un « leadership » et veut travailler sur une vision de rapprochement entre les communautés.

« Je souhaite élargir les bancs de la MRC, car je suis un gars d’expansion, de fusion. J’étais en faveur de la fusion de Baie-Comeau », fait-il savoir.

Pont sur le Saguenay

« Je demande que soit rendue publique l’étude de faisabilité du pont sur le Saguenay. Je suis insatisfait de la prise de position publique de la Coalition Union 138 pour le pont », déclare Gilles Babin.

Ce dossier est prioritaire selon lui.

Il exprime son désaccord avec les propos de Guillaume Tremblay, son opposant à la préfecture.

« J’ai un problème avec le fait qu’après cinq ans, on est content d’un premier pas », lance-t-il.

Il dit s’opposer « complètement » à l’opinion de M. Tremblay concernant les récentes nouvelles du gouvernement pour la construction du pont à Tadoussac.

C’est donc un sujet qui sera hautement présent dans la campagne de Gilles Babin.