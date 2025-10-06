Municipales 2025 : Lise Arsenault veut revitaliser Pointe-Lebel 

Par Karianne Nepton-Philippe 6:30 AM - 6 octobre 2025
Temps de lecture :

Lise Arsenault est impliquée dans plusieurs comités et conseils d'administration. Photo Anne-Sophie Paquet-T

Lise Arsenault souhaite à nouveau s’impliquer dans la politique municipale. Elle aspire au poste de maire de Pointe-Lebel afin de revitaliser son village. 

La femme de 78 ans a siégé au conseil de Pointe-Lebel, comme conseillère de 2009 à 2017. 

« J’ai été sollicitée par beaucoup de citoyens. Je vais à presque toutes les réunions municipales […] et je trouve qu’il y a des dossiers qui trainent depuis des années », déclare-t-elle. 

La candidate explique qu’il faut rapidement s’occuper de l’eau dans la municipalité. « Dans le centre du village, l’eau ce n’est pas terrible. On ne peut pas avoir un développement domiciliaire, car on n’a pas assez d’eau. C’est la même chose pour el secteur des parcs », explique-t-elle. 

Il s’agit donc d’un « enjeu crucial », sur lequel elle souhaite travailler. 

Lise Arsenault mentionne aussi l’érosion parmi ses priorités. 

« Si on avait pris l’argent de toutes les études qu’on a faites, le problème d’érosion serait sûrement réglé », lance-t-elle. 

Les rues Chouinard et Moreau sont problématiques selon elle. « Les gens se sentent plus ou moins en sécurité. »

Mme Arsenault dévoile aussi son intention de ramener une politique Municipalité amie des aînés (MADA) dans le but d’aider les aînés à Pointe-Lebel. 

Des projets comme le frigo sympathique de Lise Therrien et la reconnaissance des bénévoles sont des idées que la candidate met sur la table. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

La Semaine de la prévention des incendies met de l’avant la responsabilisation

Deux initiatives prises pour la sensibilisation aux troubles d’apprentissage

Entrée en vigueur de dispositions de la loi pour favoriser la durabilité des biens

Lire également

Actualité

La Semaine de la prévention des incendies met de l’avant la responsabilisation

Consulter la nouvelle
Actualité

Deux initiatives prises pour la sensibilisation aux troubles d’apprentissage

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer