Municipales 2025 : Lise Arsenault veut revitaliser Pointe-Lebel 

Lise Arsenault souhaite à nouveau s’impliquer dans la politique municipale. Elle aspire au poste de maire de Pointe-Lebel afin de revitaliser son village.

La femme de 78 ans a siégé au conseil de Pointe-Lebel, comme conseillère de 2009 à 2017.

« J’ai été sollicitée par beaucoup de citoyens. Je vais à presque toutes les réunions municipales […] et je trouve qu’il y a des dossiers qui trainent depuis des années », déclare-t-elle.

La candidate explique qu’il faut rapidement s’occuper de l’eau dans la municipalité. « Dans le centre du village, l’eau ce n’est pas terrible. On ne peut pas avoir un développement domiciliaire, car on n’a pas assez d’eau. C’est la même chose pour el secteur des parcs », explique-t-elle.

Il s’agit donc d’un « enjeu crucial », sur lequel elle souhaite travailler.

Lise Arsenault mentionne aussi l’érosion parmi ses priorités.

« Si on avait pris l’argent de toutes les études qu’on a faites, le problème d’érosion serait sûrement réglé », lance-t-elle.

Les rues Chouinard et Moreau sont problématiques selon elle. « Les gens se sentent plus ou moins en sécurité. »

Mme Arsenault dévoile aussi son intention de ramener une politique Municipalité amie des aînés (MADA) dans le but d’aider les aînés à Pointe-Lebel.

Des projets comme le frigo sympathique de Lise Therrien et la reconnaissance des bénévoles sont des idées que la candidate met sur la table.