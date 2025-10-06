Une première compétition boursière à Baie-Comeau

L’UQAR et le Cégep de Baie-Comeau s’allient pour initier la population au monde de la finance et tiendront le samedi 25 octobre leur toute première compétition boursière.

Ouverte aux étudiantes, étudiants et au grand public, la compétition proposera une simulation de transactions boursières où les participantes et participants devront constituer un portefeuille d’actions d’entreprises fictives. L’équipe qui affichera la meilleure performance après trois trimestres remportera la victoire.

« Au-delà du volet compétition, notre activité est une occasion unique pour se familiariser avec la finance et le monde de la bourse. Les participantes et participants vont pouvoir mieux comprendre des notions comme la gestion du risque, les stratégies d’investissement et les tendances économiques », explique Luc Foleu, professeur en sciences de la gestion.

L’événement comprendra également un panel de discussion avec Stéphanie Gobeil et Mathieu Pelletier, de l’équipe Munger-Gobeil-Pelletier Valeurs mobilières Desjardins, qui viendront partager leur expérience du milieu et les défis de leur profession.

La compétition se déroulera de 12 h à 17 h au Cégep de Baie-Comeau. Le coût d’inscription est fixé à 10 $ par personne, et il est possible de s’inscrire en équipe de quatre ou individuellement via le site uqar.ca/cote-nord.

Une activité à la fois ludique et éducative qui invite la population à plonger dans l’univers des marchés financiers.