Chronique de Réjean Porlier ǀ Politique municipale : faites vos jeux !

Vendredi dernier se terminait la période des mises en candidature à l’élection municipale. Plus question de reculer. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, la population sera à même de mieux connaître les candidats et leur motivation, mais surtout, d’assister au choc des idées. Je nous souhaite que ce choc des idées soit au rendez-vous, car la Côte-Nord a besoin d’un bon électrochoc pour renverser la tendance démographique des dernières années.

Bien sûr l’élection municipale est d’abord orientée vers les préoccupations citoyennes immédiates, voire urgentes et les attentes exprimées sont le reflet de celles-ci, mais le déclin démographique a un impact direct sur nos communautés. Maintenir les services pour une population en déclin, c’est ajouter une pression indue sur celle-ci. Personnellement, c’est ce que je vais observer et particulièrement pour les candidats à la mairie : leur capacité à réfléchir en dehors de la boîte et à voir plus grand.

En cette période de grands bouleversements sur la scène internationale, alors que les économies locales sont mises à mal par les tarifs américains, que l’itinérance gagne du terrain, que la crise du logement continue de faire des ravages, que les coûts de construction plombent les budgets municipaux et que le bilan démographique négatif des dernières années hypothèque sérieusement le développement de nos communautés nord-côtières, à quoi ressembleront les priorités de ces courageux candidats ?

Proposeront-ils une administration au jour le jour, à tenter de sauver les meubles ici et là ou, sauront-ils nous projeter vers l’avant, être ambitieux pour leur municipalité, mais pour la région aussi. Une ville en santé dans une région qui se meurt a peu d’avenir. Bien sûr, les citoyens voudront entendre parler de leur quartier, de loisirs, de mise à niveau des infrastructures, etc., mais le leadership implique aussi de se préoccuper d’enjeux comme les services universitaires pour retenir nos jeunes, les soins de santé, le transport aérien, la collaboration avec les communautés autochtones, le désenclavement de la région, etc.

Dans cette élection comme dans toutes les élections, il y aura de tout et il nous appartiendra de le départager ; du leadership discret ou affirmé à l’opportunisme convaincant et bien préparé. Reste à voir si le populisme s’invitera, ce populisme qui sait tirer sur les cordes sensibles. Heureusement, on est bien loin des campagnes américaines, où la peur est le premier argument, une autre tendance dangereuse qui, malheureusement, gagne du terrain.

Je parlais de candidature courageuse, parce qu’en 2025, se lancer en politique, alors que la critique a rarement été aussi acerbe, ça exige un peu de courage, voire une bonne carapace. À mon avis, ça prend bien sûr un peu d’assurance, mais surtout un discours cohérent, de l’écoute, de la transparence et le respect de l’opinion citoyenne. Non pas qu’il faille être d’accord avec tout ce que le citoyen propose, mais se donner la peine d’entendre les arguments et savoir se laisser influencer lorsqu’ils tiennent la route.

Le plus important demeure la cohésion du Conseil municipal. Cette cohésion est mise à dure épreuve, lorsque des conseillers versent dans la sédition en tentant de couler publiquement des décisions prises à la majorité. Ce ne sont pas des joueurs d’équipe. La démocratie, c’est d’abord l’acceptation des décisions prises à la majorité. Un conseiller peut exprimer son désaccord, sans pour autant défier le Conseil. Trop souvent, nous sommes témoins de déchirements qui donnent mauvaise presse à la démocratie municipale. Là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie. Certains individus n’hésiteront pas à faire mal paraître le Conseil, pour mousser leurs propres intérêts, d’où l’importance lors de l’élection, d’essayer de nommer des gens qui partagent une même vision pour leur ville.

Si je peux me permettre un dernier conseil, évitez les candidats qui n’ont jamais de position claire sur des sujets plus sensibles ou qui ont un discours pour faire plaisir à tout un chacun. Lorsque viendra le temps de prendre des décisions difficiles, ils feront tout pour les éviter. Les gens qui savent avouer leur erreur ou leur ignorance sur un sujet ou un autre, font preuve d’humilité, une qualité devenue bien rare en politique.

Je vous invite à sortir du cynisme ambiant et vous réapproprier votre démocratie par ce simple exercice qu’est le vote. Choisir ceux et celles qui nous représenteront, parce qu’ils peuvent faire une grande différence pour le développement de nos communautés. Pourquoi ne pas vous réunir pour parler politique autour d’un bon repas. Forcez les débats, questionnez les candidats et observez bien comment ils répondront ou éviteront de se positionner.

Ne reste que le popcorn, les ailes de poulet… ou le tofu, pour mettre la table à la soirée d’élection.

Bonne campagne !