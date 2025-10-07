Élections municipales dans la Manicouagan : quelles sont les luttes à surveiller ?

Les candidatures étant toutes déposées, la campagne électorale commence alors que plusieurs luttes sont à surveiller dans les municipalités de la Manicouagan. Pour vous aider, on dresse le portrait détaillé de toutes les candidatures.

Il faut savoir que plusieurs municipalités sont à surveiller en vue de l’élection du 2 novembre. Baie-Comeau, Ragueneau et Pointe-Lebel comptent chacune trois candidatures à la mairie.

Notons aussi une panoplie de postes de conseillers convoités par plus d’une personne.

Baie-Comeau

Le maire sortant Michel Desbiens brigue un nouveau mandat face à deux opposantes, Mélanie Bernier Savard et Katia Gauthier Miville.

Voici maintenant les quartiers où plus d’un candidat s’affronte.

Il y a une course à quatre dans le quartier Trudel. Les candidats : Serge Deschênes, Sonia Gaudreau, Mario Quinn et Sonia Malouin.

Dans Saint-Sacrement, les électeurs devront choisir entre Kevin Grenier et Sylvain Girard, qui occupait déjà ce poste.

Du côté de N.-A.-LaBrie, Eloïse Carré tente d’obtenir la place de la conseillère sortante Carole Deschênes. Deux nouveaux visages convoitent le quartier La Chasse, soit Bernard Lévesque et Émilie Schwartz. Saint-Nom-de- Marie est visé par Michel Beaulieu, qui occupait ce siège, et Daniel Cardin. La conseillère sortante du quartier Sainte-Amélie, Lysandre St-Pierre, s’oppose à Onil Levesque.

Finalement, Marc Rainville souhaite continuer de représenter Saint-Georges, mais fait face à Maxime Bélanger qui aspire à devenir conseiller.

Ragueneau

C’est aussi une course à trois qui s’installe à la mairie de Ragueneau.

Cela survient après que l’ancien maire, Raymond Lavoie, a annoncé soudainement sa démission et sa décision de ne pas se représenter pour des raisons de santé.

Il y aura donc un nouveau maire à Ragueneau et ça se jouera entre l’ancien directeur général Steve Berthiaume, Jean-Charles Girard et Jean-Denis St-Gelais.

Romain Bergeron avait déposé sa candidature avant de la retirer.

Dans le district de la Rivière-à-la-Truite, un choix sera à faire entre Jean-Luc Desbiens et le conseiller sortant Henri Guillemette.

Claude Lavoie aspire à garder son poste du district du Ruisseau-Vert. Son opposante est Lillie Labelle.

Du côté du district de la Rivière-aux-Vases, Yvon Gauthier défendra son siège contre Frédéric Caron.

Ensuite, ils sont quatre à viser le poste du district de la Rivière-aux-Rosiers : Stéphanie Cassista Thibault, Kevin Jean, Nataly Ruel et Huguette Tremblay qui occupait le poste.

Deux nouveaux venus se présentent dans le district du Ruisseau-à-l’Anguille. C’est Romain Bergeron et Pierre Gagné.

Finalement, Yves Boulianne, conseiller sortant de la Rivière-Ragueneau, fait face à Gildor Gagné.

Baie-Trinité

Étienne Baillargeon aimerait conserver son poste de maire de Baie-Trinité. Il devra faire campagne contre Yves Tremblay.

Quatre des postes au conseil municipal sont en élection. Les conseillers déjà en place des postes 1 à 4 se représentent tous : Michel Paquet (1), Yvan Thibeault (2), Thérèse Gendreau (3), Bernard Jourdain (4). Leurs opposants sont Roger Beaudin (1), Keven Boucher (2), Sylvie Girard (3) et Luce Thibeault (4).

Pointe-Lebel

Le maire de Pointe-Lebel, André Bossé, a annoncé qu’il ne se représentait pas.

La Municipalité compte trois noms en lice pour le poste de maire.

Lise Arseneault, le conseiller Clermond Coll et René Labrosse ont tous le même objectif.

Le district Murray présente aussi trois candidatures. Il s’agit de la conseillère Cécile Roussel, David Dugas et Josée Richard.

Claude Dufour et Marie-Josée Maltais visent pour leur part le district Gémus.

Dufour est convoité par Josée Gagnon et Nadine Gagnon. Isabelle Gariépy et Joanie Tremblay se présentent dans Chouinard.

Finalement, le district Moreau est occupé par deux candidats, soit André Foster et Kathy Amélie Harvey.

Chute-aux-Outardes

À Chute-aux-Outardes, seulement un poste est en élection au niveau du conseil municipal.

Les électeurs n’auront qu’à voter entre Martin Desbiens et Yvon Hovington pour le Poste 5. Ce sont deux nouveaux visages qui aspirent à devenir conseiller.

Godbout

Même chose à Godbout, alors qu’un seul siège du conseil comporte plus d’une candidature.

Valérie Desbiens, qui occupait récemment un autre siège, vise le poste 3, tout comme le conseiller en place Réjean Sini.

MRC de Manicouagan

Deux hommes convoitent le poste de préfet de la MRC de Manicouagan. Il y aura donc un choix à faire pour les électeurs entre Guillaume Tremblay et Gilles Babin.

