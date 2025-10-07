Élections municipales dans la Manicouagan : voici les élus par acclamation

Par Karianne Nepton-Philippe 7:15 AM - 7 octobre 2025
Photo Pixabay

Certaines municipalités de la Manicouagan verront leurs maires être reconduits, alors que ceux-ci n’ont aucun adversaire dans cette élection. 

C’est le cas de Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Franquelin et Godbout. 

Certains postes de conseillers sont également comblés, faute d’adversaires. 

Pointe-aux-Outardes 

Tout d’abord, le conseil municipal de Pointe-aux-Outardes reste intact. 

Autant pour le maire Julien Normand que pour les conseillers, tous conservent leurs sièges respectifs. 

Le conseil sera donc composé de Robert Leblanc, Georges Jean, Jean-François Gauthier, Jocelyne Bouchard, Normand Bissonnette et Denis Cardinal. 

Franquelin 

Du côté de Franquelin, notons aussi que personne n’a d’opposition. Le maire Victor Hamel garde son poste. 

Luc Landry et Marie-Christine Gagnon restent conseillers et accueilleront au conseil de nouveaux visages, soit Denis Michael Capotesco, Simon Bouchard, Claude Gagnon et Lise Quessy. 

Chute-aux-Outardes 

Le maire Christian Malouin entamera un nouveau mandat. 

Au sein du conseil municipal, on peut déjà compter sur la présence de Keven Tremblay (poste 2), Isabelle Desbiens (poste 3), Billy Tremblay (poste 4) et Éric Desbiens (poste 6), qui occupaient tous déjà ces sièges. 

Baie-Trinité 

Les postes 5 et 6 du conseil de Baie-Trinité seront officiellement occupés par des nouveaux venus. 

Respectivement, il s’agit de Jean-François Desroches et Johanne Desrosiers.

Godbout 

Guy Côté est réélu par acclamation au poste de maire de la municipalité de Godbout. 

Il retrouve des conseillers qui conservent leurs postes, soit Éric Larocque, Alain Bachand et Danielle Michaud. 

Martine Labrie et Réjean Vallée prendront aussi place à la table du conseil, alors qu’ils n’ont pas eu d’opposition. 

Pointe-Lebel 

Un seul poste est pourvu par acclamation à Pointe-Lebel. Myriam Beaudin est une nouvelle venue et est élue dans le district Langlois. 

Baie-Comeau 

C’est la même chose à Baie-Comeau, où un seul quartier ne comportait qu’une candidature. Dans Mgr-Bélanger, Joannie Lajeunesse n’a pas d’opposition.

