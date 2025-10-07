La pétition de la Nord-Côtière Érika Glazer-Gauthier trouve écho à l’Assemblée nationale

Par Anne-Sophie Paquet-T. 1:30 PM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

Érika Glazer-Gauthier et son fils Nolan attendent toujours une prise en charge en orthophonie sur la Côte-Nord. Photo Erika Glazer-Gauthier

L’engagement de la Baie-Comoise Érika Glazer-Gauthier pour un meilleur accès aux services d’orthophonie sur la Côte-Nord franchit une nouvelle étape. La pétition qu’elle a initiée, parrainée par le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé, est déposée cet après-midi à l’Assemblée nationale du Québec.

Près de 1000 citoyennes et citoyens, principalement de la région, y ont apposé leur signature.

Cette jeune mère de Baie-Comeau, qui s’est fait connaître pour son combat en faveur des enfants nord-côtiers, dénonce depuis plusieurs mois la pénurie chronique d’orthophonistes dans le réseau public régional.

Elle réclame, comme le stipule la pétition, que le gouvernement augmente les ressources allouées, mette en place des incitatifs pour attirer et retenir des professionnels sur la Côte-Nord et assure un accès équitable et continu aux services pour tous les enfants.

« Les enfants d’ici ont les mêmes droits que ceux des grands centres. On ne devrait pas attendre des années pour une évaluation ou une thérapie de langage », plaide Mme Glazer-Gauthier.

Une rencontre prévue avec François Legault

Mme Glazer-Gauthier rencontrera le premier ministre François Legault le 4 décembre afin de lui exposer directement la réalité vécue sur le terrain par les familles nord-côtières. Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’un mouvement citoyen qu’elle mène depuis 2023 pour dénoncer les listes d’attente jugées inacceptables.

À titre d’exemple, la mère de famille mentionne avoir attendu près de 900 jours avant qu’une évaluation soit possible pour son fils, une situation révélatrice de l’ampleur du problème. Selon les données récentes du CISSS Côte-Nord, la moyenne d’attente pour obtenir des services en orthophonie sur la Côte-Nord s’élève actuellement à 510 jours, soit parmi les plus longues au Québec.

Une bataille pour l’équité régionale

Le député Pascal Bérubé, qui a accepté de parrainer la pétition, salue le courage et la persévérance de Mme Glazer-Gauthier. « Ce qu’elle revendique, c’est de la justice régionale. La Côte-Nord ne doit plus être oubliée dans l’accès aux services de base », a-t-il souligné.

La pétition, clôturée le 10 septembre 2025, traduit une préoccupation grandissante des familles nord-côtières face aux délais d’attente en orthophonie.

