Le Drakkar apporte des changements à son alignement

Il y a du mouvement au sein de l’équipe baie-comoise de la Ligue de hockey junior majeur Maritimes Québec (LHJMQ). Le Drakkar a annoncé des changements le 7 octobre, notamment des départs et des arrivées.

Baie-Comeau a obtenu l’attaquant de 20 ans Kyle Powers des Islanders de Charlottetown. En retour, il envoie aux Islanders un choix de 5e tour en 2026 appartenant au Régiment de Terre-Neuve.

La direction a aussi rappelé l’attaquant William Labranche en vue du premier match local de vendredi. Il sera également du voyage à Sherbrooke et Drummondville ensuite.

Finalement, les joueurs de 20 ans Evan Bellamy et Samuel Boisvert ont été libérés.

« L’organisation tient à vous remercier pour votre passage à Baie-Comeau et vous souhaite bonne chance pour la suite », écrit le Drakkar sur son site Web.