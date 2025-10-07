Le Marché de Noël Manicouagan fait une pause en 2025

Le comité organisateur du Marché de Noël Manicouagan a annoncé qu’aucune édition n’aura lieu en 2025.

Après deux années marquées, l’équipe de bénévoles souhaite prendre une pause afin de planifier la pérennité de l’événement à long terme.

Tenue à l’extérieur, la formule du marché a connu un engouement considérable lors des éditions 2023 et 2024, la fréquentation ayant largement dépassé les attentes.

Par la voie d’un communiqué de presse, le comité tient à remercier les partenaires, artisans et artisanes qui ont cru au projet depuis ses débuts.

Le Marché de Noël Manicouagan sera de retour en 2026, promettant une expérience renouvelée pour la population de la région