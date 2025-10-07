Le Marché de Noël Manicouagan fait une pause en 2025

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:35 AM - 7 octobre 2025
Temps de lecture :

La première édition du Marché de Noël Manicouagan, tenue en 2023 au parc des Pionniers, a donné naissance à une nouvelle tradition festive dans la région. Photo archives

Le comité organisateur du Marché de Noël Manicouagan a annoncé qu’aucune édition n’aura lieu en 2025.

Après deux années marquées, l’équipe de bénévoles souhaite prendre une pause afin de planifier la pérennité de l’événement à long terme.

Tenue à l’extérieur, la formule du marché a connu un engouement considérable lors des éditions 2023 et 2024, la fréquentation ayant largement dépassé les attentes.

Par la voie d’un communiqué de presse, le comité tient à remercier les partenaires, artisans et artisanes qui ont cru au projet depuis ses débuts.

Le Marché de Noël Manicouagan sera de retour en 2026, promettant une expérience renouvelée pour la population de la région

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les agriculteurs invitent les futurs élus à miser sur la terre

Élections municipales dans la Manicouagan : voici les élus par acclamation

Élections municipales dans la Manicouagan : quelles sont les luttes à surveiller ?

Lire également

Les agriculteurs invitent les futurs élus à miser sur la terre

Consulter la nouvelle

Élections municipales dans la Manicouagan : voici les élus par acclamation

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer