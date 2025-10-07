Les agriculteurs invitent les futurs élus à miser sur la terre

En pleine période des élections municipales, la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Capitale-Nationale–Côte-Nord appelle les futurs élus à reconnaître l’importance stratégique de l’agriculture pour la vitalité économique et sociale des régions.

À quelques semaines du scrutin municipal, la Fédération rappelle que les 1 145 fermes de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord jouent un rôle central dans le développement régional.

Selon les données de l’organisation, le secteur bioalimentaire représentait en 2025 un produit intérieur brut (PIB) de 2,1 G$, soit environ 5 % du PIB régional, comparativement à 1,6 G$ en 2013. Ces chiffres placent la région au troisième rang provincial pour la valeur de son secteur bioalimentaire.

La Fédération insiste sur la protection du territoire agricole, jugée essentielle au maintien de communautés rurales dynamiques. Dans la Capitale-Nationale, la pression urbaine menace certaines terres cultivables, tandis que sur la Côte-Nord, chaque hectare cultivé revêt une valeur stratégique pour assurer une production locale diversifiée.

« Les municipalités et les MRC ont un rôle déterminant à jouer. Elles doivent agir dès maintenant pour préserver cet héritage collectif », soutient la Fédération dans un communiqué.

Autre enjeu soulevé : la fiscalité municipale. « La hausse rapide de la valeur foncière des terres pèse lourdement sur les exploitations et freine l’établissement de la relève. Les élus municipaux ont la responsabilité de mettre en place des mesures qui allègent ce fardeau et évitent de taxer les outils de production », déclare la Fédération.

Cette dernière invite les élus à adapter la taxation municipale pour qu’elle reflète les réalités du milieu agricole et n’entrave pas la production.

De Portneuf à Charlevoix, en passant par l’île d’Orléans et les villages de la Côte-Nord, l’agriculture contribue à maintenir des emplois de qualité et à animer le territoire. La Fédération envoie un message clair : « miser sur l’agriculture dans les décisions municipales, c’est miser sur l’avenir du Québec rural ».