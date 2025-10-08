Accueil Marie de l’Incarnation devient Le Repère Manicouagan

Après plus de 30 ans à offrir soutien et accompagnement aux familles de la Manicouagan, l’organisme Accueil Marie de l’Incarnation change d’identité et devient Le Repère Manicouagan. Un nouveau nom, mais surtout un nouveau lieu de vie, au 1000 rue de Bretagne, qui marque une étape déterminante dans l’histoire de l’organisme.

« Depuis quelques années, on cherchait un endroit plus grand et mieux adapté à nos services », explique Isabelle Mak, directrice de l’organisme depuis six ans.

L’ancienne maison de la rue Marguerite ne suffisait plus à répondre aux besoins croissants des familles de la région, notamment avec la pénurie de places en garderie.

« Nous avons une halte-garderie, et nous voulions accueillir davantage de groupes, embaucher plus d’éducatrices et offrir plus de soutien. Mais la maison devenait trop petite et peu accessible », souligne-t-elle.

C’est l’ancien local des scouts, prêté par la Ville de Baie-Comeau, qui est devenu une opportunité. Mais le vaste terrain amenait son lot de difficultés : dépotoirs improvisés, passages d’itinérants et consommation derrière le bâtiment.

« On voulait sécuriser l’endroit avec une clôture, mais à chaque fois qu’on faisait une demande de subvention, on nous répondait : le terrain appartient à la Ville », raconte Mme Mak.

Après des discussions avec la municipalité, une solution est apparue : devenir propriétaire du bâtiment.

« La Ville nous a rappelés quelques semaines plus tard en nous proposant de l’acheter. Comme ça, on peut désormais aller chercher des subventions et convaincre des bailleurs de fonds », se réjouit la directrice.

Le nouveau repère se veut plus qu’un simple lieu administratif. Il devient un véritable milieu de vie, accessible 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Au sous-sol, une salle communautaire fraîchement rénovée est prête à accueillir familles, jeunes et aînés.

« Les gens vont pouvoir venir prendre un café, discuter, briser l’isolement, proposer des idées d’activités. Un intervenant communautaire sera disponible en tout temps pour écouter, accompagner et référer », décrit Isabelle Mak.

L’organisme mise aussi sur l’innovation en créant une salle sensorielle pour les enfants, un espace conçu pour stimuler le développement par le jeu et la détente. « Beaucoup de personnes nous disaient : on n’a pas de place où aller. Là, qu’ils soient jeunes, moins jeunes, familles ou personnes seules, ils vont enfin avoir un lieu pour se rassembler », insiste la directrice.

Avec ce déménagement et cette transformation, le changement de nom s’imposait. Le Repère Manicouagan reflète la mission de l’organisme : être un point d’ancrage, un lieu sécurisant où chaque famille peut trouver soutien, écoute et réconfort.

« Le mot repère nous représente bien. Nous voulons être ce lieu où les familles se sentent accueillies, écoutées et soutenues dans les difficultés. Un endroit où elles peuvent reprendre souffle et tisser des liens », conclut Isabelle Mak, fière de cette nouvelle étape.