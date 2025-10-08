Baie-Comeau : idées et projets recherchés pour Ma Ville Ma Voix

Avez-vous des idées de projets qui pourraient se concrétiser à Baie-Comeau ? Si oui, il est temps de les déposer sur la plateforme de participation citoyenne de Ma Ville Ma Voix.

Du 15 octobre au 30 novembre, la population de Baie-Comeau et des environs sera de nouveau invitée à proposer ses initiatives sur la plateforme mavillemavoix.com.

Les organisations peuvent soumettre des projets qu’elles souhaitent porter tout comme les citoyens.

« Dans ce dernier cas, la possibilité réaliste de trouver un porteur dans le milieu sera essentielle pour accéder à l’étape suivante, soit la période de vote, prévue dès 2026 », rappelle-t-on par voie de communiqué.

La démarche se tient sous le thème Des idées qui nous rapprochent. Elle recherche des initiatives qui contribuent à améliorer la qualité et le dynamisme du milieu de vie baie-comois.

Les projets doivent donc s’inscrire dans l’une des priorités annuelles qui sont :

• Favoriser une mobilité durable et active ;

• Soutenir le développement de logements abordables et communautaires ;

• Encourager l’accès aux produits locaux et de nouvelles façons de s’alimenter.

À l’issue du dépôt des initiatives, du vote et de l’évaluation du comité de développement durable, les initiatives retenues poursuivront le processus avec des consultations citoyennes.

Rappelons que depuis 2012, la démarche a déployé plus de 75 projets, lesquels représentent

un investissement du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables de

près de 3 millions de dollars.