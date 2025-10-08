Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires sur la Côte-Nord

Par Anne-Sophie Paquet-T. 5:05 PM - 8 octobre 2025
La campagne de vaccination contre les virus respiratoires débute le 15 octobre sur la Côte-Nord. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette 

Le CISSS de la Côte-Nord lancera sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) dès le 15 octobre dans ses cliniques et centres de santé autochtones.

Les Nord-Côtiers pourront recevoir le vaccin contre la grippe qui est offert gratuitement à toute personne de 6 mois et plus tandis que celui contre la COVID-19 est réservé aux personnes vulnérables.

Les aînés, les personnes atteintes de maladies chroniques, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes et les résidents de communautés isolées font partie des groupes ciblés.

Un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) sera aussi offert dans certains milieux pour aînés, tandis qu’un traitement préventif est disponible pour les nouveau-nés dans les centres mère-enfant et les CLSC.

Le CISSS de la Côte-Nord rappelle l’importance de prévenir la transmission des virus en se lavant les mains, utiliser le le port du masque en cas de symptômes et de s’isoler en présence de fièvre.

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 peuvent être reçus en même temps, précise l’établissement de santé.

La vaccination est disponible sur rendez-vous via Clic Santé ou au 1 844 407-0967.

