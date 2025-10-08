Élections à Ragueneau : Steve Berthiaume présente ses priorités 

Le candidat à la mairie de Ragueneau, Steve Berthiaume, met de l’avant dans son discours la stabilité. Selon lui, c’est ce qui permettra de relancer la vitalité économique et communautaire de la Municipalité.

Steve Berthiaume a invité les médias le 8 octobre chez lui, sur le terrain de sa ferme Les Jardins Carmanor, pour présenter ses priorités pour la municipalité.

« Stabilité » et « développement » sont les deux termes les plus utilisés par le candidat.

« Le mot stabilité est important, parce que l’on connaît l’historique des quatre dernières années à la municipalité. Il y a eu beaucoup de perturbations », lance-t-il d’entrée de jeu.

« Je parle de stabilité dans la fluidité des opérations municipales au sein du conseil, mais aussi pour la crédibilité de la Municipalité dans le milieu », poursuit-il.

Le candidat oriente sa campagne sur trois axes principaux, soit la croissance de la Municipalité, les finances publiques ainsi que la politique municipale.

Parmi les points soulevés par M. Berhiaume, on y retrouve aussi l’importance de la cuisine collective, le développement agricole et bioalimentaire à Ragueneau et son potentiel pour la filière bovine.

Budget de la Municipalité

« Un des enjeux dans l’optimisation du budget, c’est de trouver le juste équilibre entre le bon équipement et le coût des opérations pour que le budget de la Municipalité soit relativement stable dans le temps », indique M. Berthaume.

Ce dernier souhaiterait mettre en place une politique au niveau des finances publiques.

« J’aimerais qu’on octroie annuellement 1 % du budget destiné exclusivement au développement, qu’il soit économique, culturel, social ou communautaire », propose-t-il.

Cela peut représenter 35 000 $ par année, sans compter les différents programmes de financement gouvernementaux qui pourraient être utilisés pour des projets.

Bien informer les gens

Steve Berthiaume aimerait que les gens de Ragueneau soient mieux informés et veut ramener de l’ordre dans les séances municipales.

L’homme de 40 ans se présente comme un bon choix pour la mairie de Ragueneau, lui qui évolue dans le milieu politique et le milieu des affaires depuis plusieurs années.

« Mon rôle en tant que maire serait de faire une différence, d’avoir un apport conséquent dans les différents comités de la MRC de Manicouagan et auprès des différents ministères des gouvernements », dit-il.

Ce dernier a occupé le poste d’attaché politique de la députée fédérale Marilène Gill de 2016 à 2018 et le poste de conseiller politique pour le député provincial Martin Ouellet de 2018 à 2022.