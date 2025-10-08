Pointe-aux-Outardes : interdiction de cueillette de mollusques en raison de pollution

Pêches et Océans Canada procède à la fermeture temporaire d’un secteur de cueillette de mollusques près du Parc Nature à Pointe-aux-Outardes.

« Cette fermeture survient à la suite d’une recommandation émise par Environnement et Changement climatique Canada puisqu’en raison de pollution, la qualité de l’eau du secteur coquillier a été dégradée. La consommation de mollusques pourrait engendrer de graves problèmes de santé », précise Pêches et Océans Canada par courriel.

Il est donc interdit de cueillir tous les types de mollusques dans ce secteur, soit du Centre d’interprétation du Parc Nature jusqu’à la borne de Pêches et Océans Canada à l’est.

Toute personne qui contrevient au règlement est passible de poursuite conformément à la Loi sur les pêches.

Pour connaître les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette en temps réel, ou pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques, il est possible de consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou composer le 1-800-463-1736.