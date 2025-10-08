Pointe-aux-Outardes : interdiction de cueillette de mollusques en raison de pollution

Par Johannie Gaudreault 10:30 AM - 8 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo : Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada procède à la fermeture temporaire d’un secteur de cueillette de mollusques près du Parc Nature à Pointe-aux-Outardes.

« Cette fermeture survient à la suite d’une recommandation émise par Environnement et Changement climatique Canada puisqu’en raison de pollution, la qualité de l’eau du secteur coquillier a été dégradée. La consommation de mollusques pourrait engendrer de graves problèmes de santé », précise Pêches et Océans Canada par courriel.

Il est donc interdit de cueillir tous les types de mollusques dans ce secteur, soit du Centre d’interprétation du Parc Nature jusqu’à la borne de Pêches et Océans Canada à l’est.

Toute personne qui contrevient au règlement est passible de poursuite conformément à la Loi sur les pêches.

Pour connaître les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette en temps réel, ou pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques, il est possible de consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou composer le 1-800-463-1736.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

À la recherche du petit Whisky aux Escoumins

De nombreux bris de services évités dans le réseau de la santé cet été

Baie-Comeau : idées et projets recherchés pour Ma Ville Ma Voix

Lire également

À la recherche du petit Whisky aux Escoumins

Consulter la nouvelle
Actualité

De nombreux bris de services évités dans le réseau de la santé cet été

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer