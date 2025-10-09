CHRONIQUE | Couleurs, saveurs et vitalité : l’automne dans ton assiette

L’automne, c’est cette période douce et un peu mélancolique où la lumière décline, où les arbres s’habillent d’or et de cuivre, et où ton corps, lui aussi, change de rythme. La chaleur de l’été s’éloigne et, doucement, ton organisme se prépare à affronter les premiers frimas. Les journées plus courtes, la baisse de luminosité et les premières fraîcheurs influencent ton humeur et ton énergie : peut-être ressens-tu une petite fatigue, un besoin de te recentrer, de te reposer davantage.

Ton système immunitaire, lui aussi, demande un coup de pouce pour faire face aux rhumes et aux virus de saison. La nature, bien faite, met alors à ta disposition une diversité de légumes spécialement adaptés à ces besoins. Rien n’est un hasard : les aliments que la terre offre en automne sont précisément ceux qui soutiennent tes défenses, réchauffent ton organisme et t’apportent la sérénité nécessaire pour traverser les mois plus sombres.

Les légumes d’automne : couleurs, saveurs et bienfaits

Les courges (potiron, potimarron, butternut, courge spaghetti) : riches en bêta-carotène ainsi qu’en potassium, magnésium et calcium, elles protègent ta peau, renforcent ton système immunitaire et, grâce à leur douceur sucrée, t’apportent réconfort et énergie stable.

Les choux (kale, chou vert, chou-fleur…) : véritables bombes de vitamine C, ils boostent ton immunité et t’aident à lutter contre la fatigue saisonnière.

Les carottes : polyvalentes et colorées, elles nourrissent tes yeux et renforcent ton système immunitaire. Elles soutiennent aussi ton corps contre le vieillissement prématuré!

Les poireaux et les oignons : soutiennent ta digestion et possèdent des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, idéales quand les virus circulent davantage.

Les betteraves : améliorent la circulation sanguine – précieuse quand on passe plus de temps à l’intérieur et qu’on bouge moins – et offrent une énergie douce et durable.

Chaque bouchée est une petite dose de vitalité, une manière d’accompagner ton corps dans ses besoins spécifiques.

Astuce culinaire

Pour profiter pleinement des trésors nutritifs des légumes d’automne, pense à les accompagner d’une petite touche de matière grasse de qualité. Un simple filet d’huile d’olive, quelques noix concassées ou même quelques dés d’avocat permettent à ton organisme d’absorber beaucoup mieux les vitamines liposolubles comme la A, la D, la E et la K. Non seulement cela décuple les bienfaits pour ta santé, mais cela sublime aussi les saveurs et rend tes plats encore plus gourmands.

Retrouver l’équilibre intérieur

Manger des légumes de saison à l’automne, c’est plus qu’une question de santé. C’est une façon de ralentir, d’écouter ton corps et de t’accorder ce dont tu as vraiment besoin. Comme les arbres qui laissent tomber leurs feuilles pour mieux renaître au printemps, tu peux, toi aussi, profiter de cette période pour te recentrer, t’alléger et renforcer ton ancrage.

Alors, la prochaine fois que tu croiseras un potimarron bien dodu ou une botte de poireaux fraîchement récoltés, pense à tout ce qu’ils représentent : une nature généreuse qui t’offre exactement ce qu’il te faut, au moment où tu en as besoin.

En conclusion

Tu vois, l’automne ne se résume pas à la grisaille ni à la fatigue. C’est une invitation à prendre soin de toi, à savourer les richesses de la terre et à retrouver ton rythme intérieur. Les légumes de saison sont de véritables trésors : ils nourrissent ton corps, soutiennent ton énergie et réchauffent ton cœur.

Alors, pourquoi ne pas commencer dès ce soir par une soupe de courge au gingembre ou un gratin de chou-fleur croustillant ? Tu verras : l’automne peut devenir une saison délicieuse, douce et pleine de vitalité.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.