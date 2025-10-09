Élections : Baie-Comeau a trouvé le moyen de remettre les cartons de rappel

Par Johannie Gaudreault 5:32 PM - 9 octobre 2025
Malgré la grève chez Postes Canada, la Ville de Baie-Comeau est en mesure de distribuer des cartons de rappel dans les temps requis aux électeurs de son territoire.

L’instance municipale s’est tournée vers Les Éditions Nordiques pour effectuer la distribution des cartons de rappel pour l’ensemble de la ville.

« La distribution sera mise en branle au courant des prochains jours », confirme la Ville de Baie-Comeau par courriel. Les Baie-Comois devraient avoir reçu leur carton de rappel jaune dans les boîtes aux lettres d’ici le 13 octobre en fin de journée.

Entre-temps, les citoyens peuvent tout de même vérifier s’ils sont inscrits sur la liste électorale et connaître leur lieu de vote en visitant la page suivante : https://evoox.ca/baie-comeau/mbv.

Rappelons que le vote par anticipation aura lieu le 26 octobre et que le scrutin est prévu le 2 novembre. Trois candidats briguent la mairie et seule la conseillère Joanie Lajeunesse a été élue par acclamation à la suite de la période de mise en candidature.

