Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine : entente de principe conclue pour les non brevetés

La Société des traversiers du Québec (STQ) et les employés non brevetés de la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, représentés par le syndicat UNIFOR, ont conclu une entente de principe, dans le cadre du processus de renouvellement de la convention collective.

« La STQ tient à souligner le travail et l’engagement de toutes les personnes impliquées dans le processus de négociation, qui ont permis d’en arriver à cette entente qui témoigne des efforts de dialogue et de recherches de solutions entre les deux parties », indique l’organisation par voie de communiqué.

Les détails de l’entente seront présentés aux employés prochainement, en vue d’un vote de ratification.

Mentionnons que les employés brevetés et non brevetés affiliés au Syndicat des Métallos et la STQ ont ratifié quatre conventions collectives en juin et juillet dernier qui prévoient des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.