Élus sans opposition : une première à Pointe-aux-Outardes

C’est une première à Pointe-aux-Outardes, l’entièreté du conseil municipal a été réélue par acclamation.

« Merci pour votre confiance et soyez assuré que nous continuerons la réalisation des plans d’action de nos différentes politiques », écrit le maire réélu Julien Normand.

Ce dernier fait référence aux politiques pour les familles, les aînés, les loisirs et la culture.

« Encourageons notre développement et faisons en sorte que la vie continue d’être exceptionnelle dans notre magnifique municipalité », poursuit-il.