Élus sans opposition : une première à Pointe-aux-Outardes

C’est une première à Pointe-aux-Outardes, l’entièreté du conseil municipal a été réélue par acclamation.
« Merci pour votre confiance et soyez assuré que nous continuerons la réalisation des plans d’action de nos différentes politiques », écrit le maire réélu Julien Normand.
Ce dernier fait référence aux politiques pour les familles, les aînés, les loisirs et la culture.
« Encourageons notre développement et faisons en sorte que la vie continue d’être exceptionnelle dans notre magnifique municipalité », poursuit-il.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord