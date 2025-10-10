Le Drakkar rate sa rentrée

Le retour à la maison n’a pas été plus salutaire pour le Drakkar, qui a encaissé une huitième défaite de suite, vendredi soir, quand il a été blanchi par le pointage de 3-0 par les Saguenéens de Chicoutimi.

Victimes de sept revers d’affilée (fiche de 0-6-0-1) à leurs sept premières parties à l’étranger, les vikings du navire ont essayé, mais n’ont pas été en mesure de renverser la vapeur devant les 2227 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Les visiteurs ont frappé tôt dans le match quand l’excellent Maxim Massé y est d’un tir parfait dans la partie supérieure lors du tout premier lancer des siens face au gardien Lucas Beckman.

Tirant vite de l’arrière 0-1, les locaux ont tout de même réagi rapidement et, malgré leur attaque anémique, ils ont provoqué des bonnes occasions face au cerbère Raphaël Rancourt (23 arrêts) très alerte durant toute la soirée.

Après une deuxième période sans but, les Bleus ont ensuite porté un dur coup à l’ennemi en doublant leur avance, par l’entremise de Philippe Côté, au début du troisième engagement.

Confiance

« Ils ont marqué le premier but, mais les joueurs n’ont pas baissé les bras et c’est ce qu’on voulait voir d’eux. C’est un élément positif par rapport à nos matchs précédents, mais la confiance est encore fragile », a reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Le directeur général a apporté quelques changements à sa formation avec le retour de l’attaquant de 20 ans, Shawn Pearson et l’acquisition d’un autre attaquant de 20 ans, Kyle Powers des Islanders de Charlottetown.

« Pearson est un gars d’énergie et c’est ce que nous avons besoin présentement. Nos meilleurs éléments doivent être en mesure de donner l’exemple à tous les nouveaux joueurs de la formation ».

Interrogé sur ce début de saison très difficile, le pilote du navire avoue qu’il a déjà vécu une expérience similaire dans le passé. « C’était il y a dix ans au sein d’une autre organisation. Le contexte n’est pas évident, mais il ne faut pas juste s’attarder sur le côté négatif. Ce soir, nous avons vu plus de bonnes choses que de mauvaises ».

En vitesse

Emmanuel Vermette (dans un filet désert) a complété la marque dans la victoire des Saguenéens, qui en étaient à un huitième match de suite sur des glaces étrangères.

Limité à seulement 12 buts à ses huit premières sorties, le Drakkar a de nouveau été blanchi à trois reprises (taux d’efficacité de 14,7 % depuis le début de saison) durant son jeu de puissance.

Après cette brève escale à domicile, le navire reprend la route pour une autre série de deux rencontres prévues à Sherbrooke, dimanche, et à Drummondville lundi