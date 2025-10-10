Le pro Michael Leduc parmi l’élite provinciale

Le professionnel et directeur du Club de golf de Baie-Comeau, Michael Leduc, s’est taillé une place de choix au sein du Top 25 du programme Développement professionnel 2025 de la PGA du Québec, un classement qui met en lumière les professionnels les plus engagés de la province.

Ce classement annuel, établi par la PGA du Canada, reconnaît les membres qui se distinguent par leur implication dans la communauté golfique, leur perfectionnement continu et leur participation aux activités de leur zone.

Pour la toute première fois, Michael Leduc y figure, et pas à n’importe quel rang : il a terminé 7e sur environ 250 professionnels affiliés à la PGA du Québec.

« Ce n’est pas une sélection, mais un classement basé sur des points accumulés tout au long de l’année », explique-t-il. « On évalue la participation aux événements, le coaching, le développement professionnel et la contribution globale. »

Une reconnaissance méritée

Leduc se dit honoré de voir son travail reconnu, même s’il souligne que la motivation première demeure la passion du métier.

« On ne fait pas ça pour la reconnaissance, mais c’est toujours plaisant de recevoir ce genre de distinction », confie-t-il. « Ça met en valeur tous les efforts investis durant l’année, autant pour le perfectionnement professionnel que pour le développement des juniors et des adultes. »

Le golf en santé à Baie-Comeau

En poste depuis maintenant quatre saisons à Baie-Comeau, le professionnel originaire de la région de Valleyfield estime évoluer dans un environnement exceptionnel.

« Le club vit de très belles années. La vie sociale est incroyable, et le sport se porte bien. J’ai la chance de travailler avec une équipe et des membres formidables. Sans eux, je ne suis rien », dit-il avec humilité.

« Le golf connaît un regain d’intérêt un peu partout au Québec, un vent de renouveau qui se fait également sentir sur la Côte-Nord », ajoute le golfeur.

Une carrière née d’une passion précoce

Michael Leduc a découvert le golf à l’âge de 7 ans et n’a jamais quitté les verts depuis. Après un parcours junior et amateur, il a fait le saut du côté professionnel.

« C’est ma première expérience comme pro de club ici, à Baie-Comeau, et je suis très bien à ma place. J’ai la chance de gagner ma vie grâce à ma passion, et ça, c’est inestimable », conclut-il.