Longue fin de semaine : la SAAQ appelle à la prudence sur les routes nord-côtières

À l’approche de la longue fin de semaine de l’Action de grâce, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) invite les Nord-Côtiers à redoubler de vigilance sur les routes. En moyenne, 270 personnes sont victimes d’accidents de la route durant cette période chaque année, dont trois perdent la vie.

Alors que de nombreux Québécois prendront la route pour profiter du dernier long congé avant les Fêtes, la SAAQ rappelle l’importance d’un partage sécuritaire de la route. Entre 2018 et 2024, la fin de semaine de l’Action de grâce a fait en moyenne 270 victimes de la route par année, dont 3 décès et 14 blessés graves.

L’organisme souligne que les comportements à risque, comme la distraction et les excès de vitesse, tendent à augmenter pendant les périodes de fort achalandage.

Ces facteurs demeurent parmi les principales causes d’accidents : la distraction serait impliquée dans près de la moitié d’entre eux, tandis que les excès de vitesse représentent environ 70 % des infractions entraînant des points d’inaptitude.

En cette période où cohabitent encore divers types de véhicules, notamment motos et véhicules récréatifs en fin de saison, la SAAQ encourage tous les conducteurs à faire preuve de courtoisie et de respect.

Ralentir à l’approche d’un cycliste, signaler ses intentions, maintenir une distance sécuritaire ou accorder la priorité aux piétons font partie des bons réflexes à adopter.

Octobre, Mois du piéton

La SAAQ rappelle également que le Mois du piéton se poursuit tout au long d’octobre. Le retour de la noirceur accroît les risques d’accidents impliquant des piétons.

En moyenne, entre 2020 et 2024, 66 piétons ont perdu la vie chaque année sur les routes du Québec, dont près de la moitié étaient des aînés, un groupe qui ne représente pourtant qu’environ 20 % de la population.

Les conducteurs sont donc invités à redoubler de prudence, à bien vérifier leurs angles morts et à anticiper la présence de piétons, surtout à la tombée du jour.

Une campagne toujours en cours

La SAAQ poursuit par ailleurs sa campagne de sensibilisation « La sécurité routière, j’embarque », diffusée jusqu’au 2 novembre. Cette offensive met de l’avant l’importance d’adapter sa conduite dans les milieux de vie et de protéger les usagers les plus vulnérables.

L’organisme rappelle que la sécurité routière repose d’abord sur la vigilance, la patience et la courtoisie. Une bonne conduite, souligne-t-elle, « c’est juste la base ».