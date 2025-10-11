Trois collectes de sang à venir sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 11 octobre 2025
Temps de lecture :

Chaque jour, un don de sang peut contribuer à sauver plusieurs vies. Photo archives

Héma-Québec invite la population à contribuer à sauver des vies lors des collectes de sang prévues à Forestville et Baie-Comeau à la fin octobre.

Les Nord-Côtiers auront bientôt trois occasions de poser un geste concret pour la santé de leur communauté. Héma-Québec tiendra une collecte de sang à Forestville le lundi 27 octobre, à l’Hôtel Le Danube Bleu, de 16 h à 19 h 30, avec un objectif de 100 donneurs.

Les deux autres collectes auront lieu à Baie-Comeau les 28 et 29 octobre, au Centre commercial Laflèche, de 13 h à 20 h. Héma-Québec y espère la participation de 225 donneurs chaque jour.

Les dons se font sur rendez-vous seulement afin d’assurer un déroulement sécuritaire et efficace. Les personnes intéressées peuvent réserver leur plage horaire au 1 800 343-7264 ou sur le site hema-quebec.ca.

Chaque don de sang peut contribuer à sauver jusqu’à trois vies. Héma-Québec rappelle que la demande en produits sanguins demeure constante, particulièrement dans les hôpitaux régionaux.

