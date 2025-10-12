Baie-Comeau : unis sous les étoiles pour briser le silence du deuil périnatal

Par Anne-Sophie Paquet-T. 8:00 AM - 12 octobre 2025
Temps de lecture :

La première Marche sous les étoiles, en 2024, avait rassemblé une quarantaine de personnes dans un grand élan de solidarité. HC Photographie - Hélène Côté

Pour une deuxième année consécutive, la Maison des familles de Baie-Comeau et la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord – Manicouagan unissent leurs efforts pour organiser la Marche sous les étoiles. Un évènement symbolique destiné aux parents ayant perdu un bébé pendant la grossesse ou peu après la naissance.

« C’est une occasion de se sentir moins seul et de vivre un rituel doux et lumineux pour leur bébé », expliquent les organisatrices.

La marche se veut également un hommage collectif empreint de respect et de solidarité.

Le départ se fera à la Maison des familles de Baie-Comeau le 15 octobre dès 18 h. Suivra un parcours sur le boulevard Jolliet en direction de l’hôpital Le Royer, lieu significatif pour plusieurs parents, avant de se conclure à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord – Manicouagan avec un moment de commémoration.

L’an dernier, plus de 40 personnes avaient pris part à cette marche de solidarité, un moment d’émotion et de réconfort partagé. Cette année, une famille participante recevra une illustration personnalisée de l’artiste Supersirene en souvenir de son bébé étoile.

Le deuil périnatal demeure un sujet tabou, bien qu’il touche près d’une famille québécoise sur 41 chaque année. Les organisatrices souhaitent, par cette activité, briser le silence et rappeler que « même dans la peine, la chaleur humaine peut illuminer le chemin du deuil ».

L’activité est gratuite et ouverte à tous, sans inscription.

Les familles, amis et citoyens sont invités à se joindre à la marche pour témoigner leur appui et leur compassion envers ceux qui vivent ce deuil souvent inavoué.

