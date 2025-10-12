Expérience électrisante en Espagne pour Samuël Poher des Escoumins

Le coureur Samuël Poher des Escoumins s’est classé 87e aux mondiaux de course en montagne et de trail en Espagne au mois de septembre. Le principal intéressé est non seulement très satisfait de sa performance, mais aussi de celle de son pays.

Le maillot 5032 de l’équipe Canada n’a pas trop eu le temps de souffler depuis l’annonce de sa participation aux championnats, mais prend désormais le temps de décompresser sur les deux dernières années d’entraînement et de préparation qui l’ont mené jusqu’ici.

« C’était vraiment une expérience satisfaisante pour moi. Il n’y a pas eu d’accrocs, et tout était là en termes d’intensité, de solidarité avec l’équipe et de rencontres avec de nouvelles personnes », résume-t-il.

Samuël Poher a participé à l’épreuve Classique en montagne, soit une course de 17 kilomètres avec dénivelés. Il a terminé sa course en 1 heure et 16 minutes.

Le niveau monte

À 31 ans, l’Escouminois n’est pas un vieil athlète aux standards du monde de la course, mais en est un d’expérience.

Il a d’ailleurs remarqué que son rôle au sein de l’équipe Canada commence à changer.

« Je commence à avoir un petit peu plus d’expérience, et j’ai senti que les plus jeunes de l’équipe se sont tournés un peu vers moi et qu’il y a eu un niveau d’échange de style mentorat », estime l’athlète.

Ce dernier a d’ailleurs été positivement surpris de voir que son niveau personnel a pris du galon, mais aussi celui de l’équipe nationale.

« C’est motivant de voir que le niveau est bon au Canada. Le plus on améliore notre classement mondial, le plus on va recevoir d’argent de la Fédération, ce qui va nous permettre de faire connaître le sport davantage », souligne-t-il.

« Quand on participe à ce genre de championnats, il y a un but à ce qu’on fait qui va au-delà de notre personne », ajoute M. Poher.

La préparation reprend

Samuël Poher ne manquera pas de recommencer à s’entraîner dans les prochains mois.

Il participera à une dernière course cette année à l’épreuve du championnat canadien au Mont-Sainte-Anne.

Le même site accueillera l’événement de sélection pour les championnats mondiaux en 2026, un événement auquel Samuël Poher compte bien participer.

« La santé est là, la forme est bonne et l’envie aussi. Ça va être une belle préparation pour l’an prochain, et je compte compétitionner davantage au niveau local en 2026 et travailler ma vitesse », révèle l’athlète.