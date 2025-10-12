Le petit Whisky retrouvé sain et sauf

Par Johannie Gaudreault 8:50 AM - 12 octobre 2025
Temps de lecture :

Whisky a fugué dans le secteur des Escoumins le 5 octobre et il a été retrouvé le 11 octobre. Photo courtoisie

Après 6 jours de cavale, le chien de Nancy Tremblay de Pointe-Lebel a été retrouvé sain et sauf dans les environs d’où il avait fugué aux Escoumins le 5 octobre.

« Il se porte bien, il est amaigri, mais sain et sauf », se réjouit Julie Vézina, la fille de la propriétaire de Whisky, le petit caniche miniature qui s’était enfui après l’accident de sa maîtresse.

L’animal était assoiffé et affamé après six jours seul dans la nature. Il a été retrouvé le 11 octobre en après-midi.

La famille remercie tous ceux qui ont participé aux recherches. « Encore un énorme merci à tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin ! Vous avez été incroyables », commente Julie sur les réseaux sociaux.

Plusieurs personnes qualifient cette bonne nouvelle de « miracle ».

À la recherche du petit Whisky aux Escoumins

