L’École de musique Côte-Nord ouvre la saison

Par Charlotte Vuillemin 1:30 PM - 12 octobre 2025
L'École de musique Côte-Nord s'engage à promouvoir l'apprentissage et la pratique musicale auprès des jeunes et des adultes de la région. Photo courtoisie

L’automne s’annonce mélodieux à Baie-Comeau : l’École de musique Côte-Nord donnera le coup d’envoi de sa nouvelle saison le 19 octobre à 10 h 30, dans le foyer du Centre des arts.

Ce premier concert de l’année scolaire 2025-2026 mettra à l’honneur les élèves de l’école, de tous âges et de tous niveaux, à travers un programme varié mêlant œuvres classiques et contemporaines.

« Ce premier concert est toujours un moment spécial pour nos élèves, car il représente l’aboutissement de leurs premiers mois de travail et leur donne l’occasion de partager leur amour de la musique avec le public », souligne Julien-Pierre Desmeules-Paré, directeur de l’École de musique Côte-Nord.

En guise d’introduction à la saison et d’amuse-bouche à l’Halloween, la chorale d’éveil musical de Nicole Champagne ouvrira le bal avec la chanson Bonhomme Citrouille.

Familles, amis, mélomanes et curieux sont invités à venir encourager la relève musicale nord-côtière.

