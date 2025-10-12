Portes ouvertes à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord Manicouagan

Par Anne-Sophie Paquet-T. 10:00 AM - 12 octobre 2025
Temps de lecture :

La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord Manicouagan est située sur le boulevard Blanche à Baie-Comeau. Photo René Methot

Pour la toute première fois, la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord – Manicouagan ouvrira grand ses portes à la population le dimanche 19 octobre de 13 h à 16 h.

Le personnel et les administrateurs accueilleront les visiteurs pour répondre à leurs questions et démystifier le domaine funéraire.

Cette journée de rencontres s’inscrit à la fois dans le cadre de la Semaine de la coopération et de l’Année internationale des coopératives, rappelant l’importance de la solidarité et de la transparence au cœur du mouvement coopératif.

L’événement se veut une occasion unique de mieux connaître les services de la Coopérative et de découvrir l’équipe qui accompagne les familles de la région dans les moments les plus significatifs de la vie.

