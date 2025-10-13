Jean-Denis St-Gelais vise la mairie de Ragueneau

Jean-Denis St-Gelais n’est pas un nouveau en politique, comme il l’indique. Conseiller pendant environ deux décennies à Ragueneau, il vise maintenant le poste de maire.

M. St-Gelais, durant sa carrière en politique municipale, a siégé sur plusieurs comités à la MRC de Manicouagan.

« Avec l’expérience et l’implication que j’ai, c’est l’étape où j’en suis rendu », déclare-t-il.

Sans trop s’avancer sur les projets qu’il souhaite réaliser s’il est élu, il mentionne qu’il veut attendre de connaître les finances de la Municipalité.

Il mentionne toutefois l’importance de « la consolidation » pour pouvoir travailler sur tous les petits projets entamés à Ragueneau.

« Un projet que j’ai à cœur, c’est l’usine de traitement de l’eau potable qui est commencée avec Chute-aux-Outardes », dévoile-t-il.

Pour lui, « il ne faut pas lâcher ce projet » qui sera bénéfique pour le village de 1 300 habitants.

Jean-Denis St-Gelais décrit les quatre dernières années comme plutôt difficiles pour la Municipalité et souhaite aider le village dans ses projets.

« Je veux offrir à la population mon bagage, mon expérience », dit-il, invitant les gens à voter pour lui le 26 octobre par anticipation et le 2 novembre, le jour du scrutin.

Ce dernier se dit content de voir l’engouement des gens à vouloir s’impliquer au sein du conseil. Rappelons que deux autres candidats espèrent devenir maire de Ragueneau.