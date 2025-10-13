Le jour de la marmotte

Après être revenu de l’arrière pour soutirer un point au Phoenix à Sherbrooke dimanche, le Drakkar a servi la même médecine aux Voltigeurs à Drummondville lundi après-midi, s’inclinant 3-2 en prolongation. Malheureusement, dans un cas comme dans l’autre, les nord-côtiers n’ont pas été en mesure de compléter la remontée et signer un premier gain en 2025-26; la séquence de matchs sans victoire se prolongeant ainsi à dix.

C’est donc dire qu’au cours de ce voyage, le Drakkar aura certainement réussi à faire preuve de caractère dans l’adversité. En vertu des circonstances, il va sans dire que c’est un élément sur lequel le personnel d’entraîneurs souhaitera bâtir en vue des prochaines semaines.

Un départ compliqué

Tout comme dans le premier match à Terre-Neuve il y a quelques semaines, où il a été utilisé pour la première fois, le gardien Justin Giguère cède dès les premières secondes de jeu; après treize exactement. Le défenseur Owen Keefe marquait son premier dans le circuit. Cette séquence fut cependant le seul faux-pas du gardien, qui a tenu les locaux en échec par la suite.

Rapidement en retard au pointage, le Drakkar dispute cependant une bonne période, si bien qu’il retraite au vestiaire en avance pour les tirs au but, 12 contre 8. Les Voltigeurs ont cependant été en mesure de limiter les chances de marquer jusqu’en fin d’engagement, forçant le Drakkar à lancer de la périphérie sur le tchèque Jan Larys. Ce dernier a toutefois du se signaler à quelques reprises notamment sur une échappée.

Drummondville à fond la caisse

Sans parvenir à accentuer l’écart considérablement, les Voltigeurs ont lentement mais surement pris le contrôle de la rencontre à partir du deuxième vingt. Le seul but marqué au cours de cet engagement survient dès les premiers instants d’une infraction à Aiden Kirkwood, il est inscrit par Dylan Dumont. Le Drakkar, dominé 16 contre 5 dans cette deuxième période au chapitre des lancers au but, voyait ses rivaux imposer le tempo et s’imposer avec un temps de possession bien avantageux.

La destinée au secours du Drakkar

Tout comme dans la rencontre de la veille, le Drakkar voit les dieux du hockey lui venir en aide alors qu’il était en arrière par deux buts en troisième période. Cette fois, c’est un hors jeu en entrée de territoire qui annule un but à ses adversaires. La troupe de Jean-François Grégoire s’inscrit au pointage quelques instants plus tard par l’entremise de Declan Wotton et son deuxième but de la saison, enfilant l’aiguille prêt du filet de Larys.

Le Drakkar a-t-il été fouetté ou les Voltigeurs abattus? Quoi qu’il en soit, ce sont les nord-côtiers qui donnent le ton pour pratiquement le reste de la troisième. Avec un peu moins de cinq minutes à jouer, Kyle Powers ramène tout le monde à la case départ, ce qui au bout du compte, amènera le match à la période supplémentaire.

Le scénario s’est toutefois reproduit jusqu’au bout, puisque l’équipe adverse est parvenu à nouveau à couper l’herbe sous le pied du Drakkar relativement rapidement. Maxime Lafond a tranché le débat après 76 secondes à cette prolongation à trois joueurs contre trois.

En bref

L’européen Filip Vlk a raté la rencontre, incommodé par une blessure. Autrement, Louis-Charles Plourde a cédé sa place au profit de Justin Gendron. Tobias Almstead, Thierry Demers, Miller Kay et Zack Miller étaient les autres joueurs laissés de côté.

Après avoir disputé neuf de ses dix premières rencontres de la saison sur la route, le Drakkar jettera l’ancre à Baie-Comeau pour un bon moment. Les nord-côtiers disputeront leurs huit prochaines parties au Centre Sportif Alcoa.