René Labrosse veut un Costco à Pointe-Lebel

Le candidat à la mairie de Pointe-Lebel, René Labrosse, aimerait implanter un Costco dans sa municipalité. Selon lui, cela ferait revivre l’économie tout en amenant de nouveaux emplois.

« Ça va créer 200 emplois à Pointe-Lebel. Dans notre municipalité, on de la difficulté avec les finances », déclare-t-il.

« On a un projet pour l’eau qui va nous coûter 40 M$, sur lequel il faudra payer 4 M$. Le Costco nous rapporterait des centaines de milliers de dollars », ajoute-t-il.

Il se dit conscient que ce type de projet n’est pas bien accueilli par tout le monde, en raison de la présence des petits commerces.

Toutefois, il parle d’utiliser de l’argent pour aider ces commerces.

« Il y aurait un gros achalandage, parce qu’il n’y a pas de Costco sur la Côte-Nord », soutient-il.

Retour en politique

René Labrosse voit actuellement une opportunité de faire un retour en politique municipale. Ce dernier aspire à reprendre la mairie de Pointe-Lebel, avec une nouvelle équipe.

Rappelons que M. Labrosse était maire avant Michelle Martin. Il avait quitté son poste, après une décision rendue par la Commission municipale du Québec.

La raison est qu’il ne résidait pas à Pointe-Lebel depuis au moins 12 mois au moment de déposer son bulletin, comme l’exige la Loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. « Je serais content de travailler avec de nouvelles personnes et c’est beaucoup plus jeune aussi, ce qui est intéressant », déclare-t-il.

M. Labrosse a aussi pour objectif, s’il est élu comme maire, de travailler sur le dossier de l’eau dans la municipalité et de l’enrochement. Il souhaiterait aussi implanter un nouveau projet d’éolienne.