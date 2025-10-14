Baie-Comeau : BMI investit 1,4 M$ dans Northern Graphite

Le Groupe BMI prend les devants pour stimuler la filière batterie à Baie-Comeau en investissant 1,4 M$ dans Northern Graphite et son étude de faisabilité visant l’établissement d’une usine de matériaux d’anodes sur le site de Norderra.

L’entreprise, qui est un partenaire du Port de Baie-Comeau, devient l’investisseuse principale du financement stratégique des études de faisabilité de Northern Graphite.

« Nous harmonisons les capitaux privés précoces avec la préparation industrielle afin d’accélérer la capacité du Canada en matière de minéraux critiques et de technologies propres », écrit le Groupe BMI sur ses réseaux sociaux, le 14 octobre.

Selon l’entreprise, ce partenariat donne vie à sa plateforme Préparation, Renouvellement et Rendement. En voici les grandes lignes.

– Préparation : préparation de l’infrastructure existante par le biais de la remédiation et du renouvellement de l’infrastructure.

– Renouvellement : réaménagement du site pour en faire un nœud de nouvelle génération pour le traitement des minéraux critiques.

– Rendement : le financement d’amorçage mobilise des capitaux privés précoces qui débloquent des investissements plus larges, ce qui permet d’intensifier la régénération et d’offrir des rendements partagés aux communautés qu’elle dessert et aux partenaires qui investissent dans ce succès collectif.

Grâce à son partenariat avec Business EQ Investments, aux Pays-Bas, le Groupe BMI dit catalyser le capital « qui stimule une croissance transformatrice partout au Canada ».

« Ensemble, nous avons contribué à attirer l’usine de séparateurs de batteries de 1,4 milliard de dollars de Asahi Kasei et nous faisons progresser le développement de Northern Graphite à Baie-Comeau, aidant ainsi le Québec à réaliser le plein potentiel de ses ressources minérales et les opportunités qu’elles créent », affirme-t-il.

Pour l’entreprise, ces efforts sont au cœur de son projet de corridor des minéraux et matériaux critiques, qui veut renforcer la sécurité énergétique de sa plaque tournante de minéraux critiques à Red Rock en Ontario.

Norderra devient « un point d’ancrage stratégique de l’Atlantique Est qui relie les ressources canadiennes et le traitement des minéraux aux économies alliées de l’Europe grâce au partenariat avec le Port de Baie-Comeau et à son lien avec le port de Rotterdam ».