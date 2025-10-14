L’épicerie de Baie-Trinité pourrait fermer à cause de ses toilettes

Privée de toilettes depuis trois mois à la suite d’une intervention du ministère de l’Environnement, l’Épicerie Steeve Gagné de Baie-Trinité voit son avenir compromis. Le propriétaire affirme que la perte de clientèle met en péril la survie du commerce, seul point de services du village.

Depuis le mois de juillet, les clients de l’Épicerie Steeve Gagné doivent se passer de toilettes. Le ministère de l’Environnement a ordonné leur fermeture après avoir constaté que le système de traitement des eaux usées n’était pas conforme et provoquait des déversements vers la mer.

Le propriétaire, Steeve Gagné, explique avoir collaboré avec les autorités et fait réaliser des analyses environnementales.

La facture s’élève déjà à 14 000 $ uniquement pour les études préliminaires, et les correctifs pourraient dépasser 100 000 $. « Je ne peux pas investir de telles sommes sans soutien financier. Sinon, je vais devoir fermer », affirme-t-il.

Selon lui, l’absence de toilettes a eu un impact direct sur la clientèle. « Depuis trois mois, mon chiffre d’affaires a baissé de 7 à 10 %. Les clients qui s’arrêtent pour l’essence ou l’épicerie ne reviennent pas quand ils apprennent qu’il n’y a pas de toilettes. »

Un service essentiel

L’Épicerie Steeve Gagné offre bien plus que des produits alimentaires. Le commerce abrite une station-service, un guichet automatique et fournit certains médicaments de dépannage en collaboration avec des pharmacies de la région.

Il offrait la seule salle de bain entre Port-Cartier et Baie-Comeau. Des toilettes publiques sont mises à la disposition des visiteurs par la Municipalité de Baie-Trinité, mais elles ferment en septembre.

Durant la saison estivale, l’Épicerie Steeve Gagné emploie jusqu’à 11 personnes. « Si je ferme, les citoyens perdent plusieurs services essentiels. Le prochain commerce est à plusieurs dizaines de kilomètres », souligne M. Gagné.

L’établissement est aussi fréquenté par les motoneigistes et les membres des communautés innues avoisinantes, qui contribuent largement à son achalandage, selon l’homme d’affaires.

Peu de soutien jusqu’à présent

Le commerçant affirme avoir multiplié les démarches auprès de la municipalité et de la MRC, sans succès. « On me dit qu’il n’existe pas de programme pour aider dans un cas comme le mien », déplore-t-il.

Il espère néanmoins que le gouvernement du Québec ou le ministère de l’Environnement pourront envisager une forme de soutien.

En attendant, la survie de l’épicerie reste incertaine. « Je ne veux pas fermer. Mais je ne peux pas continuer à perdre de l’argent », conclut Steeve Gagné, qui souhaite sensibiliser la population et les élus à l’importance de maintenir ce service en place à Baie-Trinité.

Passible d’une amende de 10 000 $

L’Épicerie Steeve Gagné de Baie-Trinité était passible d’une amende de 10 000 $ si elle ne procédait pas à la fermeture de ses toilettes. C’est ce que confirme le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, par courriel.

“ Suite à la réception d’un signalement à caractère environnemental le 6 juin 2025, une intervention terrain a eu lieu le 11 juin 2025 afin de vérifier le bien-fondé de celui-ci. Nous avons constaté que l’Épicerie Steeve Gagné exploitait un système de traitement des eaux usées sans autorisation préalable du ministre et qu’il y a eu rejet d’eaux usées domestique à l’environnement ”, explique la conseillère en communication, Ghizlane Behdaoui.

Après cette constatation sur le terrain, un avis de non-conformité a été transmis le 10 juillet et un plan des mesures correctives à mettre en œuvre a été demandé.