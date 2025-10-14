Marc Lefebvre honoré à l’Assemblée nationale du Québec

L’homme d’affaires baie-comois Marc Lefebvre a été honoré à l’Assemblée nationale du Québec, le 9 octobre dernier, par le député de René-Lévesque, Yves Montigny, pour sa contribution exceptionnelle au développement économique et communautaire de la Manicouagan.

À la tête de Lefebvre Industri-Al, une entreprise familiale fondée en 2000 et spécialisée dans le recyclage des résidus d’aluminium primaire, M. Lefebvre a su transformer une idée novatrice en réussite internationale. Grâce à un procédé unique, sans enfouissement ni gaz à effet de serre, son entreprise est devenue un modèle d’innovation et de durabilité, lauréate de deux Mercures et symbole de fierté nord-côtière.

Au-delà de ses succès d’affaires, M. Lefebvre s’est distingué par son engagement communautaire. Membre de l’Ordre de Baie-Comeau, il a présidé plusieurs conseils d’administration et piloté, pendant plus de douze ans, le transfert des installations portuaires vers un organisme à but non lucratif, un projet déterminant pour la région. Il a également pris part à de nombreuses levées de fonds dans les domaines de la santé, du sport et de l’éducation, contribuant ainsi au mieux-être collectif.

En lui remettant la médaille du député, Yves Montigny a salué « un entrepreneur inspirant, un leader rassembleur et un citoyen engagé », affirmant que son parcours « illustre ce que la Côte-Nord a de meilleur à offrir : de l’audace, de la solidarité et une volonté constante de bâtir un avenir durable ».

Avec cet hommage, c’est toute la communauté nord-côtière qui célèbre le parcours d’un bâtisseur passionné, à la fois visionnaire et profondément enraciné dans sa région.