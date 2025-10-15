Élections municipales : Gilles Babin lance sa campagne

Le candidat à la préfecture de la MRC de Manicouagan, Gilles Babin, a lancé sa campagne électorale devant les médias le 9 octobre. Il a mentionné vouloir créer un lieu de rencontre pour écouter les citoyens.

Le candidat a dévoilé thème de sa campagne qui est : Allons d’avant ensemble Manicouagan.

« Ça veut dire que c’est un regard vers notre avenir à partir du présent bien enraciné dans le territoire », souligne-t-il.

Les mots « leadership », « engagement » et « coeur » reviennent à plusieurs reprises dans son discours. Il précise surtout vouloir être à l’écoute des gens.

« Je veux créer, provoquer, des rencontres avec les gens du pays. Je vais établir un lieu de rencontre où il pourra y avoir des discussions », dit-il.

« Je veux aussi mettre en mouvement des actions concrètes et réalistes, réalisables et en voie de réalisation », ajoute-t-il.

Gilles Babin espère, en participant à cette élection, faire davantage connaître le rôle de la MRC aux citoyens. « Une élection à la MRC, c’est assez récent », dit-il alors qu’il souhaite sensibiliser les gens à la préfecture de la MRC de Manicouagan.