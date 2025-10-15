Hockey Senior AA │Les Basques veulent défendre leur titre

Érick Miousse a fait le choix de revenir derrière le banc des Basques – Groupe Olivier pour une raison, soit que la formation septilienne devienne la première de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord à décrocher deux fois d’affilée le titre de champions des séries. L’entraîneur est confiant quant aux chances de son équipe d’y parvenir.

Le long chemin vers les grands honneurs commence ce samedi 18 octobre, avec le coup d’envoi de la saison régulière du Circuit CFM. Les champions en titre débarquent à Baie-Comeau pour y affronter les Pionniers – CFL au Centre sportif Alcoa.

Le portrait

Malgré la perte de quelques vétérans, notamment Gabriel Poisson à la ligne bleue, les Basques ont réussi à garder leur noyau de joueurs, tout en intégrant de nouveaux hockeyeurs prometteurs.

Le personnel d’entraîneurs poursuit le virage jeunesse initié l’an dernier. Parmi les nouveaux venus, Greg Tremblay, comme défenseur, le coup de cœur du camp de sélections du premier week-end d’octobre. « Il est très mobile », a fait savoir Érick Miousse. Vincent Lebrun, qui en sera à sa deuxième saison, aidera également à cette position, de dire l’entraîneur-chef.

En attaque, les Dylan, Monger et Ward, ont impressionné. « C’est un Wow ! pour eux. Je pense qu’ils vont vraiment très bien s’intégrer dans l’équipe ».

Coach Miousse a aimé la drive des vétérans, entre autres de Maxime Lévesque et Luc Arsenault, qui ont dicté l’allure de la pratique et des deux matchs intra-équipe.

Il souligne toutefois qu’Alex Jalbert et Nicolas Gagnon, deux joueurs qui en étaient à leurs débuts avec les Basques l’an dernier, ont fait écarquiller les yeux. Il ne s’attendait pas à autant directement au camp.

Devant le filet, le vétéran Mason Cormier ne reviendra pas. Simon Lemieux, qui a partagé la tâche avec lui l’an passé, est de retour, sauf qu’il doit rater les deux premières parties.

Les autres gardiens sont Étienne Mercier, Joël Mckenzie et Jacob Lessard. Érick Miousse comptait rencontrer ses quatre cerbères pour discuter de leur rôle.

Il a mentionné qu’il enverrait deux gardiens différents dans la mêlée en l’absence de Lemieux. Il veut ainsi s’assurer de l’éligibilité de ses hommes masqués pour les séries éliminatoires.

Parlant d’alignement, les équipes de la Ligue Senior AA de la Côte-Nord pourront avoir un joueur de plus en uniforme que l’an passé, passant de 16 à 17, en plus des deux gardiens.

Équipe compétitive

L’édition 2025-2026 des Basques fait dire à son entraîneur-chef qu’il aura une équipe compétitive « et prête à relever le défi de défendre notre titre. Je ne suis pas gêné de l’équipe que je vais avoir sur la glace », a-t-il mentionné.

Érick Miousse mise sur la structure instaurée l’an passé et le climat de famille et de confiance.

« Ça se voyait dans le camp d’entraînement. Les gars ont lâché le collier pour l’été, ils ont remis le collier dans le cou dès le camp d’entraînement. J’ai été vraiment surpris de ça. Je m’attendais que les gars allaient sortir moins féroces. Au contraire, ils sont en mission », a souligné l’entraîneur-chef.

Il sera encore secondé par Marcel LeBoulaire, Jimmy Fequet et Mélodie Bouchard derrière le banc. Le retour du noyau de vétérans permet d’ailleurs au personnel d’entraîneurs de poursuivre avec le « play book » développé l’an passé.

De pied ferme

Érick Miousse sait que sa formation, championne en titre, sera attendue de pied ferme par les autres clubs de la ligue

« On n’est pas fous. On sait très bien que les trois autres équipes vont nous attendre très férocement toute l’année. C’est ça défendre notre titre. Toutes les équipes gagnantes, on essaie de les détrôner. On est très conscient de ça », a-t-il laissé entendre, indiquant que c’est une nouvelle saison qui s’amorce et que les joueurs devront mettre la dernière derrière eux.

La première rencontre à domicile des Basques est au calendrier pour le 7 novembre, avec la visite des Marchands de Havre-Saint-Pierre, qui ouvriront alors leur saison.

Pour les Gaulois – PCR de Port-Cartier, leur première rencontre du calendrier régulier 2025-2026 est le 25 octobre alors que Sept-Îles débarquera à l’aréna du Complexe récréatif et culturel.