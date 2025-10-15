MRC : une dernière séance pour Marcel Furlong 

L’actuel préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, a tenu sa toute dernière séance du conseil des maires aujourd’hui.

« Merci aux maires avec qui j’ai travaillé. Merci aux employés de la MRC », a-t-il lancé en fin de séance le 15 octobre.

« Il y a eu une bonne collaboration entre l’administratif et le politique. Nous avons bien travaillé », a ajouté celui qui a annoncé au mois d’août vouloir prendre sa retraite.

Cette décision a été réfléchie et prise par envie de profiter d’une retraite bien en santé, rappelle-t-il.

C’était donc la dernière séance que Marcel Furlong présidait avant l’élection du prochain préfet de la MRC de Manicouagan le 2 novembre.

