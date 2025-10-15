MRC : une dernière séance pour Marcel Furlong 

Par Karianne Nepton-Philippe 5:19 PM - 15 octobre 2025
Temps de lecture :

C'était la dernière séance de la MRC pour Marcel Furlong. On le voit ici remercier le maire de Chute-aux-Outardes, Christian Malouin et le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand.  Photo Karianne Nepton-Philippe

L’actuel préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, a tenu sa toute dernière séance du conseil des maires aujourd’hui. 

« Merci aux maires avec qui j’ai travaillé. Merci aux employés de la MRC », a-t-il lancé en fin de séance le 15 octobre.

« Il y a eu une bonne collaboration entre l’administratif et le politique. Nous avons bien travaillé », a ajouté celui qui a annoncé au mois d’août vouloir prendre sa retraite.

Cette décision a été réfléchie et prise par envie de profiter d’une retraite bien en santé, rappelle-t-il. 

C’était donc la dernière séance que Marcel Furlong présidait avant l’élection du prochain préfet de la MRC de Manicouagan le 2 novembre. 

