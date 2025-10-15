MRC : une dernière séance pour Marcel Furlong 

L’actuel préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, a tenu sa toute dernière séance du conseil des maires aujourd’hui.
« Merci aux maires avec qui j’ai travaillé. Merci aux employés de la MRC », a-t-il lancé en fin de séance le 15 octobre.
« Il y a eu une bonne collaboration entre l’administratif et le politique. Nous avons bien travaillé », a ajouté celui qui a annoncé au mois d’août vouloir prendre sa retraite.
Cette décision a été réfléchie et prise par envie de profiter d’une retraite bien en santé, rappelle-t-il.
C’était donc la dernière séance que Marcel Furlong présidait avant l’élection du prochain préfet de la MRC de Manicouagan le 2 novembre.
À lire aussi :
MRC de Manicouagan : Marcel Furlong annonce sa décision électorale
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord