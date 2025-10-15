Un vent de renouveau pour le tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau

Le Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau amorce une nouvelle étape de son histoire en misant sur une image modernisée et un partenariat renouvelé.

Rebaptisé Tournoi de hockey mineur L’Entrepôt du hockey/Firme CFL, l’événement entame un virage visant à insuffler un vent de fraîcheur à cette tradition bien ancrée.

« Il n’a jamais été question que le tournoi soit en péril », assure Sindy Lebrun, coprésidente du comité organisateur. « Le désir, depuis plusieurs années, était plutôt d’actualiser l’événement, de le rendre plus festif et plus vivant, tant par son image que par l’expérience qu’on offre sur place. »

Un tournoi modernisé

Le comité souhaitait revoir de fond en comble la présentation du tournoi avec entre autres, nouveau logo, nouveau design de médaille, plus d’animation à l’aréna et prix bonifiés pour les joueurs. Grâce au partenariat avec Sports Experts et la Firme CFL, plusieurs prix de présence et cadeaux pour les joueurs du match seront commandités, libérant ainsi des ressources pour rehausser la qualité de l’événement.

« Quand on visitait d’autres tournois avec nos enfants, on se rendait compte que nos médailles faisaient un peu pitié », illustre Mme Lebrun avec humour. « Cette année, les jeunes repartiront fièrement avec des souvenirs à la hauteur de leurs efforts », ajoute-t-elle.

Plus de vie et d’ambiance à l’aréna

Outre les prix et la nouvelle identité visuelle, les visiteurs remarqueront un accent mis sur l’ambiance. Des jeux, des activités animées et la présence de partenaires locaux ajouteront à l’atmosphère conviviale recherchée.

Le comité s’est aussi montré plus ambitieux pour attirer des équipes de l’extérieur. « On a été un peu plus agressif dans nos démarches cette année, souligne Mme Lebrun. Les gens vont voir que c’est un tournoi de qualité et qu’il vaut le déplacement. »

Une première étape

Ce partenariat marque le début d’un processus d’amélioration continue. L’équipe organisatrice voit cette édition comme une année de transition, mais déjà prometteuse.

« Le partenariat est signé pour trois ans et on espère qu’il sera renouvelé », conclut la coprésidente. « Notre objectif, c’est de s’améliorer d’année en année, de faire du tournoi un événement encore plus rassembleur pour les jeunes et leurs familles », ajoute-t-elle.

Pour sa 66e édition, qui se déroulera du 28 au 30 novembre ainsi que du 5 au 7 décembre au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau, le tournoi s’attend à accueillir près de 1 000 joueuses et joueurs, environ 5 000 spectateurs, en plus d’une importante délégation d’équipes venues de partout au Québec.