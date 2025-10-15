Un vent de renouveau pour le tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 2:23 PM - 15 octobre 2025
Temps de lecture :

Les nouveaux partenaires de gauche à droite : Jean-François Gauthier, Frédéric Lapointe, Sindy Lebrun, Christian Arsenault. Photo courtoisie

Le Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau amorce une nouvelle étape de son histoire en misant sur une image modernisée et un partenariat renouvelé.

Rebaptisé Tournoi de hockey mineur L’Entrepôt du hockey/Firme CFL, l’événement entame un virage visant à insuffler un vent de fraîcheur à cette tradition bien ancrée.

« Il n’a jamais été question que le tournoi soit en péril », assure Sindy Lebrun, coprésidente du comité organisateur. « Le désir, depuis plusieurs années, était plutôt d’actualiser l’événement, de le rendre plus festif et plus vivant, tant par son image que par l’expérience qu’on offre sur place. »

Un tournoi modernisé 

Le comité souhaitait revoir de fond en comble la présentation du tournoi avec entre autres, nouveau logo, nouveau design de médaille, plus d’animation à l’aréna et prix bonifiés pour les joueurs. Grâce au partenariat avec Sports Experts et la Firme CFL, plusieurs prix de présence et cadeaux pour les joueurs du match seront commandités, libérant ainsi des ressources pour rehausser la qualité de l’événement.

« Quand on visitait d’autres tournois avec nos enfants, on se rendait compte que nos médailles faisaient un peu pitié », illustre Mme Lebrun avec humour. « Cette année, les jeunes repartiront fièrement avec des souvenirs à la hauteur de leurs efforts », ajoute-t-elle.

Plus de vie et d’ambiance à l’aréna

Outre les prix et la nouvelle identité visuelle, les visiteurs remarqueront un accent mis sur l’ambiance. Des jeux, des activités animées et la présence de partenaires locaux ajouteront à l’atmosphère conviviale recherchée.

Le comité s’est aussi montré plus ambitieux pour attirer des équipes de l’extérieur. « On a été un peu plus agressif dans nos démarches cette année, souligne Mme Lebrun. Les gens vont voir que c’est un tournoi de qualité et qu’il vaut le déplacement. »

Une première étape 

Ce partenariat marque le début d’un processus d’amélioration continue. L’équipe organisatrice voit cette édition comme une année de transition, mais déjà prometteuse.

« Le partenariat est signé pour trois ans et on espère qu’il sera renouvelé », conclut la coprésidente. « Notre objectif, c’est de s’améliorer d’année en année, de faire du tournoi un événement encore plus rassembleur pour les jeunes et leurs familles », ajoute-t-elle.

Pour sa 66édition, qui se déroulera du 28 au 30 novembre ainsi que du 5 au 7 décembre au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau, le tournoi s’attend à accueillir près de 1 000 joueuses et joueurs, environ 5 000 spectateurs, en plus d’une importante délégation d’équipes venues de partout au Québec.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Senior AA : les Pionniers CFL de Baie-Comeau visent encore le sommet

Hockey Senior AA │Les Basques veulent défendre leur titre

Élections municipales : Gilles Babin lance sa campagne

Lire également

Actualité

Senior AA : les Pionniers CFL de Baie-Comeau visent encore le sommet

Consulter la nouvelle

Hockey Senior AA │Les Basques veulent défendre leur titre

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer