CHRONIQUE LHJMQ | Lance-t-on le bon message? 

Je l’ai écrit dans une chronique passée, je salue l’ajout d’un match des meilleurs espoirs québécois cette année dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

C’est une excellente idée de vouloir mousser le talent québécois et les joueurs d’ici, de moins en moins nombreux dans le hockey professionnel, en particulier dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Mais à voir la réaction de certains recruteurs et agents, je me demande si les dirigeants de la LHJMQ ont lancé un bon message, jeudi dernier, en publiant la liste des 40 joueurs invités.

La partie des espoirs aura lieu du côté de Sherbrooke, le 21 octobre prochain, un rendez-vous tenu très tôt dans la saison, trop tôt aux yeux de certains.

Sur les 40 joueurs invités, 23 sont âgés de 17 ans (57,5%), ce qui implique donc l’invitation de 17 joueurs nés en 2007.

Six de ces 17 joueurs de 18 ans en sont à leur deuxième année d’admissibilité au repêchage de la LNH (15% du lot), ce qui, aux yeux de certains recruteurs, envoie un bien drôle de message sur la qualité des espoirs québécois pour 2026.

Ce qui m’a fait sursauter, c’est de voir que 14 des joueurs invités — plus du tiers de l’effectif — ne sont pas nés au Canada. Quelques Américains et plusieurs Européens tenteront donc d’impressionner les recruteurs de la LNH dans une partie créée pour mettre nos meilleurs espoirs québécois (mais aussi des Maritimes) dans la vitrine.

Comprenez-moi bien: les joueurs ontariens, américains et européens ont leur place dans la LHJMQ. Mais sommes-nous vraiment incapables de trouver des joueurs de niveau acceptable pour une partie des espoirs créée de toutes pièces pour mousser le talent québécois?

Je ne veux absolument pas remettre en doute les bonnes intentions des dirigeants de la LHJMQ. Je sais bien que de trouver 40 espoirs de qualité pour le repêchage de la LNH n’est pas une simple tâche quand on voit, bon an mal an, entre 10 et 20 joueurs d’ici être choisis par les clubs de la LNH.

Mais 14 joueurs de l’étranger sur 40, c’est énorme. C’est l’équivalent, je pense, de se tirer dans le pied en voulant faire la promotion du talent québécois.

Espérons simplement que quelques joueurs d’ici pourront gagner des points à Sherbrooke.

Étoile de la semaine à… Justin Larose, du Régiment de Terre-Neuve. L’attaquant de 20 ans connaît un excellent début de saison pour la nouvelle équipe de la LHJMQ. Un bon coup pour Gordie Dwyer, qui a fait son acquisition des Voltigeurs de Drummondville durant l’été…

Deux minutes de pénalité à… Moncton. On ne peut pas dire que les champions en titre du circuit Cecchini connaissent un grand début de saison. Invité à Sherbrooke pour la partie des espoirs, le gardien Jacoby Weiner, ne convainc personne depuis son arrivée au Centre Avenir…