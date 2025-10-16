Consultation publique sur l’aménagement forestier de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 16 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo iStock

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) lance une consultation publique du 14 octobre au 14 novembre concernant les modifications prévues dans les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) sur le territoire public de la Côte-Nord. 

Les citoyens sont invités à donner leur avis sur les interventions prévues danstrois unités d’aménagement de la Côte-Nord : Manicouagan-Outardes (09351), Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre-Anticosti (09471) et Escoumins-Forestville (09751).

Ces plans identifient les secteurs du territoire public où pourraient être réalisées diverses interventions forestières au cours des prochaines années, notamment la récolte de bois, le reboisement, les éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et la réfection de chemins multiusages.

Les citoyens peuvent consulter les documents et soumettre leurs commentaires en ligne à l’adresse Québec.ca/consultations-foret-cote-nord.

Le MRNF précise que cette consultation ne vise pas à revoir l’affectation du territoire public ni les droits déjà consentis, mais à recueillir les avis du public sur la planification et la réalisation des interventions forestières.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

MRC : une dernière séance pour Marcel Furlong 

100 M$ pour stimuler l’entrepreneuriat dans les régions

Un vent de renouveau pour le tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau

Lire également

MRC : une dernière séance pour Marcel Furlong 

Consulter la nouvelle

100 M$ pour stimuler l’entrepreneuriat dans les régions

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer