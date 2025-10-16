Disparition d’un adolescent de 16 ans à Sept-Îles

L’aide de la population est demandée par la Sûreté du Québec afin de retrouver Isaac Rich-Gabriel, 16 ans, de Sept-Îles.

Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la rue de La Vérendrye à Sept-Îles. Il se déplacerait à pied et il pourrait se trouver dans le secteur de la ville de Sept-Îles, de la communauté de Uashat ou de celle de Maliotenam.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La dernière fois qu’il a été vu, il était vêtu de noir et portait des souliers noirs de marque « croc ».

Toute personne qui apercevrait Isaac Rich-Gabriel est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Description

Taille : 1, 80 m (5 pi 11 po)

Poids : 72 kg (160 lb)

Cheveux : noirs

Yeux : noirs