Disparition d’un adolescent de 16 ans à Sept-Îles
La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Isaac Rich-Gabriel, 16 ans, de Sept-Îles. Photo courtoisie, Sûreté du Québec
L’aide de la population est demandée par la Sûreté du Québec afin de retrouver Isaac Rich-Gabriel, 16 ans, de Sept-Îles.
Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la rue de La Vérendrye à Sept-Îles. Il se déplacerait à pied et il pourrait se trouver dans le secteur de la ville de Sept-Îles, de la communauté de Uashat ou de celle de Maliotenam.
Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.
La dernière fois qu’il a été vu, il était vêtu de noir et portait des souliers noirs de marque « croc ».
Toute personne qui apercevrait Isaac Rich-Gabriel est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
Description
Taille : 1, 80 m (5 pi 11 po)
Poids : 72 kg (160 lb)
Cheveux : noirs
Yeux : noirs