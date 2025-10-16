La série noire du Drakkar se poursuit

La série noire du Drakkar s’est poursuivi de plus belle, jeudi soir, quand il a été battu 3-2 par les Eagles du Cap-Breton devant une modeste foule de 1296 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Victime d’une 11e défaite consécutive depuis le début de la campagne, les vikings du navire n’ont pas su profiter de ce retour à la maison pour casser la glace face à leurs rivaux de la Nouvelle-Écosse.

Les locaux ont pourtant bien entrepris la rencontre et, pour une des rares fois cette saison, ils ont ouvert la marque grâce au premier but en carrière dans la LHJMQ du défenseur Zachary Hachey.

Les visiteurs n’ont pas tardé à répliquer, lors d’un jeu de puissance, par l’entremise de leur capitaine Tomas Lavoie qui a touché la cible grâce à un tir parfait dans la lucarne.

Deuxième période

Le défenseur Alexis Mathieu a redonné l’avance aux siens en début de deuxième période, mais l’ennemi, beaucoup plus intense sur le plan physique, est de nouveau revenu de l’arrière avec deux filets avant la fin du deuxième engagement.

Les membres de l’équipage sont restés dans le coup grâce à une autre solide performance de leur gardien de but Lucas Beckman, qui a souvent sauvé les meubles avec 38 arrêts sur les 41 tirs en sa direction.

Première étoile de la rencontre, l’homme masqué ne peut malheureusement par compter des buts pour son équipe. Le Drakkar a été limité à seulement 19 buts au cours de ses 11 premières sorties.

« Les joueurs ont connu un bon début de match et ont mis plusieurs rondelles au filet. Cela a été plus difficile à partir de la deuxième période. C’est souvent une question de détails, qui ont fait la différence », a commenté brièvement le pilote Jean-François Grégoire.

Le dirigeant s’attend évidemment à plus de constance sur la patinoire. « Les gars sont en mode réaction avant de bien lire le jeu et ce n’est pas de cette façon que ça fonctionne. Il va falloir trouver une façon d’être sur la même page », a reconnu le dirigeant bien conscient du manque d’expérience de sa jeune formation.

En vitesse

Reece Peitzsche a mené l’attaque des vainqueurs avec un doublé. De son côté, l’ex-gardien du Drakkar, Félix Hamel, a fait face à 29 lancers.

Meilleur pointeur des siens avec huit points en huit parties, le vétéran de 20 ans Louis-Charles Plourde a de nouveau été laissé de côté pour un deuxième match consécutif.

Les deux équipes se retrouveront, vendredi soir, pour le second affrontement de ce programme double. Le Drakkar, qui vient d’amorcer une série de huit parties à domicile, tentera de nouveau d’inscrire le chiffre un dans la colonne des victoires.