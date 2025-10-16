La vision de Michel Desbiens pour le développement économique 

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau, Michel Desbiens, réitère son engagement en matière de développement économique. Il compte continuer à y travailler s’il est élu, en parallèle avec la construction de logements adaptés au besoin de la population.

« Le développement est ma priorité, comme à mon premier mandat […] parce que la Ville de Baie-Comeau a perdu 6 M$ de revenus. C’est important d’avoir de nouveaux revenus. Dans les trois prochaines années, il faut prendre encore notre surplus pour balancer le budget », précise le maire sortant.

Celui qui a tenu sa deuxième conférence de presse devant les médias le 14 octobre ajoute qu’il entend travailler de concert avec les promoteurs et le ministère de l’Environnement pour anticiper les normes et proposer des solutions en matière d’habitation.

« Depuis 2023, nous travaillons à faire avancer les projets pour la construction de logements à Baie-Comeau et ça n’avance pas comme on le souhaite », déclare-t-il.

Il souligne toutefois les récentes annonces de construction de logements dans la Ville ainsi que le CPE entre les deux secteurs. D’ailleurs, il se dit enthousiaste des projets à venir dans le coin de l’avenue des Hémérocalles. Le candidat mentionne aussi l’importance de la revitalisation des centres-ville.