La vision de Michel Desbiens pour le développement économique 

Par Karianne Nepton-Philippe 7:58 AM - 16 octobre 2025
Temps de lecture :

Le maire sortant de Baie-Comeau, Michel Desbiens, sollicite un deuxième mandat. Photo Facebook

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau, Michel Desbiens, réitère son engagement en matière de développement économique. Il compte continuer à y travailler s’il est élu, en parallèle avec la construction de logements adaptés au besoin de la population.

« Le développement est ma priorité, comme à mon premier mandat […] parce que la Ville de Baie-Comeau a perdu 6 M$ de revenus. C’est important d’avoir de nouveaux revenus. Dans les trois prochaines années, il faut prendre encore notre surplus pour balancer le budget », précise le maire sortant. 

Celui qui a tenu sa deuxième conférence de presse devant les médias le 14 octobre ajoute qu’il entend travailler de concert avec les promoteurs et le ministère de l’Environnement pour anticiper les normes et proposer des solutions en matière d’habitation. 

« Depuis 2023, nous travaillons à faire avancer les projets pour la construction de logements à Baie-Comeau et ça n’avance pas comme on le souhaite », déclare-t-il. 

Il souligne toutefois les récentes annonces de construction de logements dans la Ville ainsi que le CPE entre les deux secteurs. D’ailleurs, il se dit enthousiaste des projets à venir dans le coin de l’avenue des Hémérocalles. Le candidat mentionne aussi l’importance de la revitalisation des centres-ville. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Consultation publique sur l’aménagement forestier de la Côte-Nord

MRC : une dernière séance pour Marcel Furlong 

100 M$ pour stimuler l’entrepreneuriat dans les régions

Lire également

Consultation publique sur l’aménagement forestier de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

MRC : une dernière séance pour Marcel Furlong 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer