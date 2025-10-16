Un avis d’ébullition en cours dans le secteur Mingan à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 10:42 AM - 16 octobre 2025
Temps de lecture :

Une interruption de la distribution d'eau a eu lieu ce matin dans le secteur Mingan de Baie-Comeau. Photo Pixabay

Les résidents du secteur Mingan à Baie-Comeau ont vécu une coupure d’eau le 16 octobre en avant-midi. À la suite de cette interruption, la Ville de Baie-Comeau recommande de faire bouillir son eau jusqu’à nouvel ordre.

« À la suite d’une interruption de la distribution de l’eau, un avis d’ébullition préventif est en vigueur, et ce, jusqu’à nouvel ordre pour toutes les résidences et commerces du secteur Mingan », indique l’instance municipale sur ses réseaux sociaux.

Il est recommandé de faire bouillir l’eau 1 minute à gros bouillons avant la consommation.

Le retour à la normale sera annoncé sur les médias sociaux de la Ville et sur le site de la Ville de Baie-Comeau.

