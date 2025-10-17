Élections municipales : Guillaume Tremblay « présent pour tous »

Par Karianne Nepton-Philippe 11:46 AM - 17 octobre 2025
Temps de lecture :

Guillaume Tremblay a installé ses pancartes électorales dans la Manicouagan. Photo courtoisie

C’est sous le thème « Présent pour tous » que le candidat à la préfecture de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay, a entamé sa campagne électorale. 

« Je veux m’assurer d’être là pour tout le monde. Pour l’ensemble des citoyens de la Manicouagan, autant les petites municipalités que Baie-Comeau », déclare Guillaume Tremblay. 

Il mentionne qu’au travers des années grâce à militance, il a occupé plusieurs fonctions au sein de comités régionaux traitant d’enjeux cruciaux pour notre territoire. « Ces expériences m’ont permis de bien comprendre les réalités et les défis de la Manicouagan », déclare le retraité de l’aluminerie Alcoa et ex-président du Conseil central CSN Côte-Nord.

Démographie 

En plus des actions qu’il continuera d’entreprendre pour la construction d’un pont sur le Saguenay, Guillaume Tremblay parle de démographie dans sa campagne. 

« Notre démographie, c’est le dénominateur commun pour bien des enjeux qu’on a sur la Côte-Nord et dans la Manicouagan », dit-il. 

Selon lui, il y a des impacts au niveau du marché du travail, des services publics ainsi que dans nos commerces. « Nous avons recours à l’immigration. Avec les politiques qui s’en viennent en immigration, si on le restreint, on aura des problématiques à plusieurs endroits », ajoute-t-il. 

Il entend s’attaquer aux problématiques de logement et de places en services de garde. « Il faut aussi qu’on attire les citoyens qui vont rester à Baie-Comeau et non le fly-in fly-out. Ça, ça a un gros impact au niveau économique », mentionne le candidat

