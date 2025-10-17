Élections municipales : Mélanie Bernier Savard se présente aux citoyens 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:00 PM - 17 octobre 2025
Temps de lecture :

Mélanie Bernier Savard, candidate à la mairie de Baie-Comeau. Photo courtoisie

La campagne de la candidate à la mairie de Baie-Comeau, Mélanie Bernier Savard, va bon train. 

Elle a débuté son porte-à-porte afin de se présenter aux citoyens. La candidate est également allée à leur rencontre dans les centres d’achat, les parcs, les restaurants, etc. 

Mme Bernier Savard s’est aussi entretenue sur les enjeux prioritaires pour elle, comme la revitalisation du parc du Vieux-Poste. Elle a contribué pour aider à La Vallée des Roseaux, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Opération Enfant Soleil.

Elle mentionne aussi être allée à la rencontre des différents organismes de Baie-Comeau afin de connaître leurs besoins et le portrait de leurs actions. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fin de l’avis d’ébullition dans le secteur Mingan à Baie-Comeau

Le Drakkar échange son meilleur pointeur

Élections municipales : Guillaume Tremblay « présent pour tous »

Lire également

Actualité

Fin de l’avis d’ébullition dans le secteur Mingan à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité

Le Drakkar échange son meilleur pointeur

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer