Élections municipales : Mélanie Bernier Savard se présente aux citoyens 

La campagne de la candidate à la mairie de Baie-Comeau, Mélanie Bernier Savard, va bon train.
Elle a débuté son porte-à-porte afin de se présenter aux citoyens. La candidate est également allée à leur rencontre dans les centres d’achat, les parcs, les restaurants, etc.
Mme Bernier Savard s’est aussi entretenue sur les enjeux prioritaires pour elle, comme la revitalisation du parc du Vieux-Poste. Elle a contribué pour aider à La Vallée des Roseaux, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Opération Enfant Soleil.
Elle mentionne aussi être allée à la rencontre des différents organismes de Baie-Comeau afin de connaître leurs besoins et le portrait de leurs actions.
