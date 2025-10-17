Fin de l’avis d’ébullition dans le secteur Mingan à Baie-Comeau
Photo Pixabay
L’avis d’ébullition est levé dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. La Ville vient de l’annoncer à ses citoyens sur ses réseaux sociaux.
« Il n’est plus nécessaire de faire bouillir votre eau pendant 1 minute », mentionne l’instance municipale.
Rappelons qu’une interruption de distribution de l’eau est survenue dans le secteur Mingan le 16 octobre en avant-midi.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord