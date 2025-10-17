Fin de l’avis d’ébullition dans le secteur Mingan à Baie-Comeau

L’avis d’ébullition est levé dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. La Ville vient de l’annoncer à ses citoyens sur ses réseaux sociaux.

« Il n’est plus nécessaire de faire bouillir votre eau pendant 1 minute », mentionne l’instance municipale.

Rappelons qu’une interruption de distribution de l’eau est survenue dans le secteur Mingan le 16 octobre en avant-midi.