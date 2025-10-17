Portneuf-sur-Mer dévoile la programmation du Sentier de Noël

Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer célébrera sa 15e édition du 11 au 14 décembre avec une programmation festive qui mettra en vedette l’humoriste et comédien Jean-Marie Corbeil, plusieurs spectacles et le traditionnel marché de Noël.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 11 décembre à 17 h, avec un repas des Fêtes sous forme de souper-spectacle à la salle de l’Accueil, où Jean-Marie Corbeil agira comme invité d’honneur.

Le lendemain, 12 décembre, les festivités se poursuivront avec l’illumination du grand sapin à 17 h 30, suivie d’un feu d’artifice dans le parc Jean-Maurice-Martel.

Dès 18 h, le marché de Noël ouvrira ses portes au gymnase de l’école Mgr-Bouchard, en même temps que l’ouverture officielle du Sentier de Noël et l’arrivée très attendue du père Noël. Le site fermera à 21 h.

Les activités reprendront le samedi 13 décembre à 13 h avec la réouverture du marché de Noël. Le sentier sera de nouveau accessible à partir de 18 h, jusqu’à la fermeture du site à 21 h.

Pour clore l’événement, le dimanche, un brunch familial sera servi dès 9 h à la salle de l’Accueil. La journée se terminera à 14 h avec un spectacle de fermeture présenté au gymnase de l’école Mgr-Bouchard, mettant en vedette Nicolas Perron et Fabrice Charest.

Organisé chaque année par la municipalité et ses bénévoles, le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer demeure un rendez-vous incontournable du temps des Fêtes sur la Haute-Côte-Nord, combinant tradition, musique et esprit communautaire.